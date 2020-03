Qui est Yasemin Allen? Rencontrez l’actrice derrière Katrina Zarkova sur Instagram – HITC

Strike Back de Sky One a présenté d’innombrables acteurs au fil des ans, mais peu ont fait une impression comme Yasemin Allen en tant que Katrine Zarkova.

Strike Back a été l’une des séries les plus importantes de Sky ces dernières années.

Depuis 2010, nous avons eu sept séries du thriller d’espionnage action-aventure et en 2020, Vendetta, la huitième saison de l’émission est arrivée.

Pour la plupart, le casting de la section 20 reste inchangé, mais c’est dans le casting de soutien où des ajustements ont été effectués.

Après avoir servi de personnage principal dans la série 7, apparaissant dans les 10 épisodes de Silent War (aka. Revolution), Yasemin Allen, qui assume le rôle de la russe Katrina Zarkova, a fait ses adieux à la série après un quatrième épisode dramatique de la saison 8.

Strike Back: Vendetta on Sky

Après sa première apparition sur nos écrans il y a 10 ans, Strike Back est toujours aussi fort, profitant actuellement de sa huitième et dernière saison.

La huitième saison a lieu quelque temps après le dernier épisode et voit la section 20 chargée d’arrêter deux frères qui ont prévu une série d’attaques terroristes mondiales.

La saison 8, intitulée Vendetta, a commencé le 14 février 2020 et la série de 10 épisodes devrait se poursuivre jusqu’au 17 avril.

Présentation de Yasemin Allen en tant que Katrina Zarkova

Le rôle de Katrina Zarkova dans les saisons 7 et 8 de Strike Back est Yasemin Allen.

L’actrice née à Londres a également la double nationalité turque et a fait ses débuts d’actrice à la télévision turque.

Yasemin et sa famille ont passé les premières années de sa vie à parcourir le monde. Après être née à Londres en juillet 1989, elle a déménagé en Turquie à l’âge de trois mois et après avoir terminé ses études élémentaires, elle a déménagé en Australie avec sa mère avant de retourner en Turquie pour terminer ses études d’actrice.

Loin du monde de la comédie, Yasemin est également un modèle de premier plan et, en tant que tel, a un important réseau social, en particulier sur le site de partage d’images, Instagram, où elle compte 712 000 abonnés impressionnants au moment de la rédaction.

Yasemin Allen: Films et TV

Comme mentionné, les premiers grands rôles d’acteur de Yasemin Allen sont venus en Turquie.

En 2008, elle est apparue en tant que titulaire Elif Dogon dans la série télévisée turque Elif.

Depuis lors, Yasemin a continué à apparaître dans un total de 12 rôles d’acteur, presque tous à la télévision turque, y compris Merhamet, Magnificent Century, Matter of Respect et Fi.

Le passage de 12 épisodes de Yasemin sur Strike Back est son premier rôle à la télévision britannique et américaine et après une série de performances captivantes, nous sommes sûrs que ce ne sera pas le dernier.

Strike Back: Vengence continue sur Sky One jusqu’à la finale de la série le 17 avril tandis que tous les épisodes précédents sont disponibles en streaming via Sky On Demand et Now TV.

