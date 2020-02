Qui est Zachary S.Williams? Je ne suis pas d’accord avec l’âge de cette star, Instagram et les rôles précédents – HITC

I Am Not Okay with This met en évidence les talents de Zachary S. Williams ainsi qu’un jeune casting parfait.

Nous aurions dû savoir que je ne suis pas d’accord avec ça, ça allait être génial avant même d’arriver.

Pourquoi? Eh bien, non seulement il a été produit par 21 Laps Entertainment qui nous a précédemment apporté Stranger Things, mais il a également été co-créé par le réalisateur de The End Of The F *** ing World, Jonathan Entwistle. Tous les trois traitent de contenu et de thèmes similaires, et oui, tous les trois le font si bien… très bien, pourrions-nous ajouter.

Le service de streaming a connu un excellent début d’année en lançant The Stranger, Locke & Key et des films comme Uncut Gems, mais la prochaine grande obsession pour la plupart est de devenir I Am Noy Okay With This.

Il est basé sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom, racontant l’histoire de Sydney (jouée à la perfection par Sophia Lillis), une adolescente qui grandit tout en découvrant qu’elle a des super-pouvoirs. Ses influences – de Carrie à Stranger Things – ne pourraient pas être plus évidentes, mais il a tellement de charme et de cœur que vous trouverez presque impossible de résister.

Avec seulement sept épisodes, nous avons déjà découvert des personnages qui méritent d’être chéris à tous les niveaux. Prenons le temps de mettre en évidence l’un d’entre eux.

Zachary S. Williams joue dans I Am Not Okay with This

Dans le rôle de Ricky Berry, nous avons Zachary S. Williams.

L’acteur de 20 ans est également musicien, selon Famous Birthdays, et joue du piano depuis qu’il n’a que 4 ans.

Fait intéressant, la même source indique que sa passion pour le théâtre remonte à quand il a rejoint un camp d’été des arts du spectacle quand il était enfant, avant de jouer dans plusieurs publicités. Après avoir débuté dans des publicités pour Disney et Universal’s Wizarding World of Harry Potter, il a ensuite marqué des rôles importants dans des films et des séries avant d’être casté dans I Am Not Okay with This.

Quant à sa famille, sa mère était un modèle et sa carrière l’a aidé à l’inspirer et à l’inspirer tôt dans l’industrie. Maintenant, il est sûr de dire que nous sommes prêts à le voir beaucoup plus, mais où l’avons-nous vu auparavant?

Zachary S. Williams: Films et séries télé

Selon IMDb, Zachary a eu sa première pause sur les écrans en 2016, décrochant le rôle de William dans la série télévisée Greenleaf avec Merle Dandridge et Kim Hawthorne.

Il a ensuite joué dans d’autres émissions, notamment Hustler: The Series (il a joué Young Terrell), Ray’s Cookies (il était le co-animateur de 23 épisodes impressionnants) et la sitcom Netflix Family Reunion (Deon).

Cependant, il est surtout connu pour avoir joué Zane Markosian dans la série de comédie dramatique infusée de science-fiction I Am Frankie. Il a repris le personnage pour 21 épisodes, ce qui en fait sa plus grande partie à ce jour. Là encore, en regardant vers l’avenir, nous sommes très impressionnés par le projet à venir à bord…

Zachary a fait partie de la série Helstrom de Marvel, dans laquelle il jouera Bryce.

(L-R) Zachary S. Williams, Wyatt Oleff, Sophia Lillis, Sofia Bryant et Richard Ellis assistent à l’after party pour la première de United Artists «Gretel & Hansel» à Stella Barra en janvier…

Suivez Zachary Williams sur Instagram

Si vous êtes un fan du travail de Zachary et que vous souhaitez rester à jour, cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @zacharyswilliams; il compte actuellement 17,5k followers. Il y a un tas de Je ne suis pas d’accord avec ce contenu connexe et des clichés élégants à parcourir.

Si vous n’avez pas encore tout compris, nous espérons que vous l’apprécierez. Amenez la saison 2!

