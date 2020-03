Qui était Arthur Kinnaird? Netflix présente aux fans la légende du football – HITC

Le jeu anglais sur Netflix raconte l’histoire de certaines des figures clés des premiers jours du football professionnel.

Netflix est peut-être mieux connu pour créer des émissions télévisées à succès extrêmement coûteuses telles que Stranger Things et The Witcher, mais grâce à son audience toujours croissante, le contenu du service de streaming a dû se diversifier.

Au cours des derniers mois, Netflix est également apparu sous la forme de docuseries, de films et de séries télévisées internationales et, bien sûr, de nombreux contenus pour enfants.

L’un des ajouts les plus accrocheurs de ces dernières semaines est The English Game. Un drame historique qui vient du créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes.

La série raconte les histoires d’individus clés au cours des premières années du football avant que le jeu ne devienne pleinement professionnel.

Arthur Kinnaird est l’un des personnages clés de la série, mais qui était cette légende du jeu?

The English Game sur Netflix

The English Game est une série télévisée en six parties arrivée sur Netflix le 20 mars 2020.

Il raconte les histoires de deux joueurs de football, tous deux venant des extrémités opposées de la division des classes.

L’un est Fergus Suter, un tailleur de pierre qui est sans doute devenu le tout premier joueur de football professionnel ainsi qu’Arthur Kinnaird et c’est ce dernier sur lequel nous nous concentrons ici.

Qui était Arthur Kinnaird?

Arthur Kinnaird, né le 16 février 1847, était le 11e Lord Kinnaird.

Il a grandi dans le riche quartier londonien de Kensington et a poursuivi ses études au prestigieux Eton College.

Dans les années 1870 et 1880, Arthur Kinnaird est devenu l’une des plus grandes stars du football de l’époque.

Non seulement il était un joueur prolifique pour les Wanderers et les Old Etonians, mais il reste également l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire de la FA Cup, remportant le tournoi cinq fois au total (trois fois pour les Wanderers et deux fois pour les Old Etonians) entre 1873 et 1882.

Après avoir mis ses jours de jeu derrière lui, cependant, Arthur Kinnaird est devenu président de la Football Association en 1890.

C’est un poste qu’il a occupé jusqu’à sa mort 33 ans plus tard, en janvier 1923, quelques mois seulement avant que Bolton Wanderers ne remporte la toute première finale de la FA Cup à Wembley.

Arthur Kinnaird (centre)

Qui joue Arthur Kinnaird dans la série?

Edward Holcroft joue Arthur Kinnaird dans la série Netflix.

L’acteur de 32 ans est surtout connu pour son rôle de Charlie Hesketh dans le film Kingsman: The Secret Service et sa suite The Golden Circle.

Il a également occupé d’autres postes importants, notamment Aaron dans la Vampire Academy, Alex dans London Spy, Thomas Wintour dans Gunpowder et Dr Simon Jordan dans Alias ​​Grace de Netflix.

Les six épisodes de The English Game sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

