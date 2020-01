Qui était dans l’hélicoptère avec Kobe Bryant quand il est mort?

Cela fait plus de 24 heures et les gens ont encore du mal à croire que Kobe Bryant est vraiment parti. Dimanche, la nouvelle a annoncé que Bryant et sa fille, Gianna, avaient été impliqués dans un terrible accident d’hélicoptère qui avait tué les neuf personnes à bord.

Kobe Bryant et Gianna Bryant | Harry How / .

Pendant la ruée de certains médias pour couvrir l’histoire, il y avait beaucoup d’informations incorrectes qui tourbillonnaient. La plus grande chose sur laquelle les sites disposaient d’informations contradictoires était de savoir qui se trouvait réellement à bord de l’hélicoptère. Maintenant, les noms des neuf victimes ont été rendus publics.

Qu’est-il arrivé à Kobe Bryant?

Le 26 janvier, Bryant se rendait à la Mamba Academy près de Thousand Oaks, en Californie, lorsque l’accident s’est produit. À 9 h 47, la police a été appelée sur les lieux d’un hélicoptère et d’un feu de brousse. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés huit minutes plus tard, l’incendie était toujours en cours. Il leur a fallu une heure pour éteindre toutes les flammes.

Qui était à bord?

Neuf personnes sont mortes dans l’accident d’hélicoptère. Bryant, avec sa fille, ont été les deux premières victimes à être nommées. De plus, Alyssa Altobelli, l’une des coéquipières de Gianna, était également dans l’hélicoptère avec ses parents, Keri et John Altobelli. John était entraîneur de baseball à l’Orange Coast College. Les Altobellis laissent derrière eux une autre fille et son fils, Alexis et J.J.

“Il a vraiment personnifié ce que cela signifie d’être un entraîneur de baseball”, a déclaré le directeur sportif de l’Orange Coast College, Jason Kehler, à propos de John dans un communiqué. “La passion qu’il a mise dans le jeu, mais plus important encore ses athlètes, était inégalée – il les a traités comme de la famille.”

Christina Mauser, entraîneure adjointe à la Harbour Day School, était également à bord. Elle avait travaillé avec Bryant auparavant sur une clinique pour les joueurs de la WNBA. Son mari a fait une déclaration publique sur son décès.

«Mes enfants et moi sommes dévastés. Nous avons perdu notre belle épouse et maman aujourd’hui dans un accident d’hélicoptère. Veuillez respecter notre vie privée. Merci pour tous les souhaits qu’ils signifient tellement », a écrit Matt Mauser sur Facebook.

Sarah Chester et sa fille, Payton Chester, ont également été tuées dans l’accident.

“Alors que le monde pleure la perte d’un athlète dynamique et humanitaire, je pleure la perte de deux personnes tout aussi importantes”, a écrit Todd Schmidt, directeur de l’école primaire à laquelle Payton a assisté, selon le New York Times. «Leur impact a été tout aussi significatif, leur perte sera ressentie de la même manière et nos cœurs sont tout aussi brisés.»

Le pilote, Ara Zobayan, a été l’un des derniers noms à être dévoilé. Zobayan était pilote d’hélicoptère commercial et instructeur de vol certifié. Il volait dans le sud de la Californie depuis 20 ans au moment de l’accident.

Les joueurs de basket pleurent Kobe Bryant

Alors que le monde pleure la perte de Bryant, ceux qui l’ont connu personnellement éprouvent du chagrin à un tout autre niveau.

“Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse maintenant avec ce moment tragique et triste de perdre mon neic Gigi & mon ami, mon frère, mon partenaire pour remporter des championnats, mon mec et mon pote. Je t’aime et tu nous manqueras », a écrit l’ancien Laker de Los Angeles Shaquille O ‘Neal sur Instagram. «Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. Je suis malade maintenant! “

Dwyane Wade a également adressé ses condoléances.

“RIP Kobe + GiGi ❤️💔 Je sais que vous avez dit de continuer mais aujourd’hui nous ne pouvons pas,

il a écrit. “Nous t’aimons et tu vas nous manquer frère.”