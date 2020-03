Qui était l’actrice de «Log Lady» Catherine E. Coulson?

David Lynch a été un visionnaire dans ses films et projets télévisés, et cela inclut de trouver de nombreux membres incroyables de la distribution de ses célèbres Twin Peaks. Ceux qui ont regardé le spectacle à travers toutes ses incarnations se souviendront de la présence bizarre de la “Log Lady”.

Il s’avère que l’actrice qui l’a jouée n’avait pas vraiment l’intention de commencer une carrière d’actrice à la télévision ou au cinéma.

Catherine E. Coulson n’est peut-être pas un nom familier, mais la Log Lady sera toujours une image télévisée indélébile pour tout fan de Twin Peaks. La vue d’elle tenant ce journal (comme une forme de thérapie) est toujours un concept obsédant, quelque chose que Coulson a brièvement relancé dans le nouveau câble Twins Peaks revival.

Malheureusement, Coulson est décédé il y a cinq ans, mais a laissé un héritage médiatique très intéressant.

L’un des rares à passer des coulisses à l’actrice

Catherine E. Coulson dans The Log Lady | Archives photo CBS / .

Ce n’est pas souvent lorsque vous voyez quelqu’un aider à faire des films devant la caméra plus tard dans un rôle emblématique. Bien qu’il y ait eu des réalisateurs qui aient fait cela (ou du moins des camées), Coulson est passé d’un assistant opérateur sur de nombreux films à devenir une muse d’acteur pour David Lynch.

Non pas que Coulson n’ait pas d’expérience. Vivant pendant un certain temps à Ashland, Oregon, elle a été impliquée dans la scène pour le festival Oregon Shakespeare pendant qu’elle a rencontré Lynch. Une fois associée à Lynch, elle a commencé à faire diverses tâches de production pour lui, notamment en tant qu’actrice.

Son premier rôle à l’écran a été dans le court métrage bizarre et horrible de Amputé de Lynch en 1974. Cependant, elle avait déjà rencontré Lynch en 1971 et était immédiatement devenue simpatico dans la vision créative proche de l’avant-garde que le réalisateur avait nourrie.

Le dévouement à faire Eraserhead avec un budget limité a montré l’engagement de Coulson à rester avec Lynch malgré des retards constants. Travaillant dessus pendant quatre ans en tant qu’assistant caméra et réalisateur, le résultat final valait clairement plus que la peine en raison de son statut culte aujourd’hui.

Travailler sur des films plus grand public

Malgré la volonté de Coulson de devenir très bizarre avec les idées cinématographiques de Lynch, elle a commencé à devenir recherchée en tant qu’opératrice de caméra qualifiée. Tout au long des années 70 et 80, elle a été embauchée comme assistante de production sur de nombreux films populaires, dont Modern Romance et Star Trek II: The Wrath of Khan.

Elle a maintenu son association avec Lynch, mais pas avant 13 ans plus tard. Le travail de Coulson sur d’autres films l’a rendue trop occupée pour participer aux autres classiques du cinéma de Lynch dans les années 1980.

Ce n’est qu’en 1991 qu’il l’a embauchée à nouveau en tant qu’actrice en tant que Log Lady dans Twin Peaks. Selon la plupart des informations biographiques, Lynch avait une vision de rêve de Coulson dorlotant une bûche quand ils fabriquaient Eraserhead. Il avait apparemment le rôle de Log Lady à l’esprit pendant des années avant d’en faire enfin une réalité lorsque Twin Peaks a fait ses débuts sur ABC.

En dehors des apparitions mémorables de Coulson dans le rôle, elle ne s’est pas éloignée de ses relations avec l’Oregon plus tard.

Faire une apparition sur «Portlandia»

Sur la base de l’attrait de Coulson pour l’étrange dans le cinéma et la télévision, elle a probablement trouvé que Portlandia ferait de même. Étant donné que Portland a toujours le slogan «Keep it weird», il n’est pas étonnant que Coulson ait rejoint la série pour un épisode mémorable en 2012 où elle a joué un cultivateur de marionnettes.

Elle avait joué plus de rôles d’actrice dans les années 2000 et dans les années 2010, surtout depuis que Lynch l’avait convaincue de revenir en tant que Log Lady (nommée Margaret Lanterman, soit dit en passant). Son rôle a été ramené dans le film Twins Peaks: Fire Walk With Me, ainsi que dans des clips sur le renouveau de Showtime.

Sa mort en 2015 d’un cancer juste avant le début de la renaissance a été un choc et cela a dû être un coup de poing pour Lynch. Ils semblaient être des muses créatives les uns pour les autres depuis les premiers jours, quelque chose qui peut ressembler à perdre un membre quand une perte se produit.