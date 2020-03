Qui était le plus jeune participant à la «RuPaul’s Drag Race»?

Il n’y a que quelques conditions pour participer à la compétition Drag Race. Vous devez avoir un certain âge, vous devez vivre dans certains pays et vous devez avoir beaucoup de charisme, d’unicité, de nerf et de talent. Qui est le plus jeune concurrent de RuPaul’s Drag Race? Qui est le plus jeune vainqueur? Voici ce que nous savons sur les artistes drag de cette série de téléréalité.

Aquaria est l’un des plus jeunes vainqueurs de la «RuPaul’s Drag Race»

Même si elle avait 22 ans au moment du couronnement, Aquaria est l’une des plus jeunes vainqueurs de l’histoire de la Drag Race, à seulement 21 ans. Lors de l’émission de télévision, elle a expliqué que lorsqu’elle commençait avec la traînée, elle n’était même pas autorisée dans la plupart des bars. Avant Aquaria, Violet Chachki de la saison 7 était la plus jeune gagnante, à 22 ans.

Bien que Tatianna n’ait pas remporté la saison 2, elle était l’une des plus jeunes concurrentes au moment du tournage, alors qu’elle venait d’avoir 21 ans. Elle est ensuite retournée dans la salle Werk pour RuPaul’s Drag Race: All-Stars 2.

Plastique Tiara était un autre jeune compétiteur, entrant dans la course de dragsters à seulement 22 ans. Elle était auparavant apparue dans la saison 11. Aja était la plus jeune interprète de la saison 9, apparaissant également à 22 ans. Cependant, le plus jeune concurrent de la franchise Drag Race est apparu sur la version britannique de cette série de téléréalité.

Scaredy Kat de «RuPaul’s Drag Race UK» | Santiago Felipe / .

Le plus jeune concurrent jamais sur «Drag Race» est Scaredy Kat

Lorsque Scaredy Kat a pénétré pour la première fois dans les murs roses bubblegum de RuPaul’s Drag Race UK, elle n’avait que 19 ans. (Cela pourrait être dû au fait que l’âge de consommation d’alcool au Royaume-Uni est de 18 ans au lieu de 21 ans.) Scaredy Kat était un concurrent lors de la première saison de ce spin-off.

“Je pense que j’ai prouvé que vous n’avez pas besoin d’être gay pour cela”, a déclaré Scaredy Kat lors d’une interview avec Express. “J’ai 19 ans mais Dieu sait ce qui va se passer dans le futur, peut-être que je finirai même à Hollywood.”

Gothy Kendoll, une autre participante de la première saison de Drag Race UK, a concouru alors qu’elle n’avait que 22 ans. Ce n’est qu’un an de plus qu’un concurrent de la saison 12 de la série de compétition de réalité de RuPaul.

Gigi Goode assiste à «RuPaul’s Drag Race Season 12» Meet the Queens | Santiago Felipe / .

Qui est le plus jeune concurrent de la saison 12 de «RuPaul’s Drag Race»

La dernière saison de Drag Race de RuPaul est la saison 12, qui a débuté en février 2020. Avec elle, 13 nouvelles reines sont prêtes à tuer. La plus jeune de cette saison est la reine de la mode elle-même, Gigi Goode.

Lorsque Gigi Goode a participé à Drag Race pour la première fois, elle n’avait que 21 ans. Originaire de Los Angeles, cette drag queen avait déjà beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Depuis lors, elle a remporté un défi et a présenté ses compétences en conception et en couture.

«Je me sens personnellement comme si j’englobais toutes les facettes de la traînée: la performance, l’humour, les visuels, vous l’appelez. Frappez le titre sur mon dos et je suis prêt à partir », a déclaré Gigi Goode lors d’une interview avec Oprah Magazine.

Nouveaux épisodes de RuPaul’s Drag Race en première sur une base hebdomadaire sur VH1.