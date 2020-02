Qui était l’oncle de Gabriel Fernandez? Où est Michael Lemos Carranza maintenant? – HITC

Netflix a sorti un nouveau documentaire sur le vrai crime sous la forme de The Trials of Gabriel Fernandez.

La popularité des vrais documentaires sur le crime a explosé au cours de la dernière année, la série captivante captivant le public comme jamais auparavant.

Au cours des dernières années seulement, nous avons vu des artistes comme Making a Murderer et The Disappearance of Madeleine McCann faire sensation sur le service de streaming Netflix et maintenant, les vrais fans de crime ont une autre série de docuseries pour se coincer les dents.

Les essais de Gabriel Fernandez promettent d’être l’une des docuseries les plus sinistres et les plus poignantes de Netflix, ce qui séduira et dérangera sans aucun doute les fans dans la même mesure.

Les épreuves de Gabriel Fernandez

Les Procès de Gabriel Fernandez raconte l’histoire de la mort brutale et poignante de Gabriel Fernandez, 8 ans.

En l’espace de plusieurs mois, sinon plus, le jeune garçon a été effectivement torturé puis tué par sa propre mère et son petit ami.

En plus de cela, le système de protection sociale américain a également été examiné de près après la mort de Gabriel après que plusieurs travailleurs sociaux n’ont pas signalé ou pris des mesures qui auraient pu sauver la vie de Gabriel.

Qui était l’oncle de Gabriel Fernandez?

Michael Lemons Carranza était le grand-oncle de Gabriel Fernandez.

Alors que Gabriel Fernandez a été tué à l’âge de huit ans alors qu’il vivait avec sa mère, Pearl Fernandes, et son petit ami, Isauro Aguirre, il a en fait passé les quatre premières années de sa vie à vivre avec son grand-oncle Michael Lemos Carranza et son partenaire, David Martinez .

Trois jours seulement après sa naissance, Gabriel Fernandez a été donné à son grand-oncle et son partenaire par Pearl Fernandez selon Oxygen.

Le couple l’a pris en charge jusqu’à ce qu’il emménage avec ses grands-parents, Robert et Sandra Fernandez, à l’âge de quatre ans, qui ont eux-mêmes pris soin de Gabriel jusqu’à l’âge de sept ans.

Pearl Fernandez et Isauro Aguirre ont gardé Gabriel pendant un an seulement avant que leurs violences ne conduisent à sa mort.

Où est Michael Lemos Carranza maintenant?

Michael Lemos Carranza, qui s’est occupé de Gabriel pendant les quatre premières années de sa vie, est décédé tragiquement un peu plus d’un an (17 septembre 2014) après la mort de Gabriel (24 mai 2013).

Dans la série documentaire, David Martinez, le partenaire de Michael qui l’a aidé à prendre soin de Gabriel, a déclaré: «C’était mon bébé, je n’avais jamais connu de douleur avant son décès. Je l’aimerai jusqu’à ma mort. ”

Il dit maintenant qu’il sent que Michael et Gabriel sont avec lui en esprit.

The Trials of Gabriel Fernandez est disponible en streaming maintenant sur Netflix après la série de six épisodes publiée le 26 février 2020.

