Qui finit ensemble à la fin de la saison 1? Le drame coréen Netflix est un plaisir pour la foule! – HITC

La saison 1 de Itaewon Class a pris fin, mais où le drame coréen Netflix laisse-t-il les relations de ses personnages?

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries télévisées américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais grâce à son public international en constante augmentation, nous commençons à voir de plus en plus de diversité parmi les offres de contenu de Netflix.

L’un des plus grands succès de ces dernières semaines a été la classe K-drama Itaewon qui a non seulement captivé le public en Corée du Sud mais aussi dans le monde entier.

La série a été une révélation depuis son arrivée fin janvier et maintenant, en mars, la série de 16 épisodes a finalement pris fin.

L’un des principaux objectifs de la série a été les relations entre chaque personnage et qui, finalement, se retrouvera avec qui?

Itaewon Class sur Netflix

Itaewon Class est arrivé sur Netflix le 31 janvier et au cours des huit dernières semaines, deux épisodes du fascinant K-drama sont arrivés chaque semaine. Enfin, les 20 et 21 mars, les deux derniers épisodes, 15 et 16, ont été diffusés.

La série a suivi l’histoire de Park Sae-ro-yi et son parcours après avoir perdu son père, passé du temps derrière les barreaux et finalement devenu le propriétaire de l’un des restaurants à croissance rapide d’Itaewon.

Qui finit ensemble à la fin de la saison 1?

L’un des aspects clés de la classe Itaewon sont les relations qui existent et se développent entre chacun des personnages principaux.

Naturellement, à mesure que la série a progressé, cela est devenu un sujet de débat brûlant parmi les fans et dans la finale de la saison, les téléspectateurs ont finalement pu voir qui se retrouvait avec qui.

Sae-ro-yi commence la saison 1 de la classe Itaewon dans une relation avec Oh Soo-ah mais à mesure que la série progresse, il lui reste une décision difficile à prendre, à choisir entre son amour pour lui ou à se concentrer sur sa carrière. Comme on le voit, elle choisit ce dernier mais dans le dernier épisode elle finit par embaucher un chef stagiaire qui a certainement attiré son attention.

Pendant ce temps, le leader de la série Sae-ro-yi reconnaît enfin les progrès réalisés par Jo Yi-seo et la paire finit par passer les derniers instants de la finale de la saison ensemble et c’est un spectacle bienvenu pour les fans.

Avant que Sae-ro-yi et Yi-seo ne se réunissent, cependant, Yi-seo doit rejeter les avancées de Jang Geun-soo et il est clair qu’il en est énormément bouleversé.

Et enfin, les personnages de soutien Ma Hyeon-yi et Choi Seung-kwon terminent la saison en allant au cinéma avec des billets fournis par Kim Toni après sa rupture avec sa petite amie.

Ce que tout cela signifie pour une saison potentielle 2

Malheureusement pour les fans de la classe Itaewon, la fin de la saison 1 n’augure rien de bon pour une deuxième saison à chaque histoire et le fil de la relation est assez bien lié.

Cependant, étant donné que le spectacle a été incroyablement populaire, il y a toutes les chances que nous puissions voir la série revenir.

En attendant d’en savoir plus sur une deuxième saison potentielle, la première série complète de 16 épisodes d’Itaewon Class est disponible en streaming maintenant sur Netflix.

