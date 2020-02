Qui gagne: rouge à lèvres ou gloss? Conseils pour savoir quoi choisir

Vous êtes-vous toujours demandé ce qui était le mieux pour vos lèvres? Rouge à lèvres ¿Gloss? Ici, nous vous apportons la réponse à ces milliers de fois que vous vous êtes demandé lors de l’achat ou de l’habillage pour sortir.

7 février 2020

Un grand mystère dans le monde féminin est si c’est mieux Le rouge à lèvres ou le gloss: pour le jour ou la nuit, une fête ou un baptême, un collège ou une sortie avec votre partenaire.

La plus grande différence est sa couleur: le rouge à lèvres est très pigmenté, avec une couverture il sera maximum et soigné, et le gloss, en une seule application, est délicat, laisse briller et hydrate les lèvres.

Le rouge à lèvres est idéal pour vous voir toujours fixe, tandis que le gloss accompagne subtilement un week-end où les yeux devraient être encore plus beaux.

De plus, la première donne à vos lèvres un aspect défini; le second, plus épais.

Le rouge à lèvres moyen reste dans votre bouche pendant quatre heures. La durée d’un gloss est minime.

Alors, en tenant compte de ces observations de chacun, choisissez: rouge à lèvres ou gloss?