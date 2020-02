RÉSULTATS DU SONDAGE: Qui gagnera les Oscars?

Il ne reste que deux jours avant que les plus grandes stars et cinéastes d’Hollywood se rassemblent pour les Oscars et ComingSoon.net a demandé à nos lecteurs quels films et quels artistes ils s’attendaient à remporter avec eux les meilleurs prix de la cérémonie et avec plus de 1000 votes pour les quatre grandes catégories, les résultats sont en ! Découvrez les gagnants ci-dessous!

Meilleure image

1917 (48%, 573 voix)Parasite (16%, 193 voix)Joker (15%, 182 voix)Il était une fois à Hollywood (9%, 109 voix)L’Irlandais (4%, 50 voix)Ford contre Ferrari (2%, 27 voix)Jojo Rabbit (2%, 23 voix)Histoire de mariage (2%, 18 voix)Petite femme (1%, 13 voix)

Les résultats montrent que le fossé entre les critiques et le public peut être plus grand que certains ne le pensent, car de nombreux critiques pensent que Martin Scorsese L’Irlandais est le favori du meilleur film lors de la cérémonie, alors que nos lecteurs croient que l’ongle 1917 devrait remporter le premier prix. Bong Joon-ho’s Parasite est deuxième dans le cœur de nos lecteurs, avec Todd Phillips Joker troisième et Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood assis au quatrième rang au-dessus de l’épopée de gangsters de Scorsese.

Meilleur acteur

Joaquin Phoenix, Joker (86%, 979 votes) Adam Driver, Histoire de mariage (6%, 67 voix) Leonardo DiCaprio, Il était une fois à Hollywood (4%, 45 voix) Antonio Banderas, Douleur et gloire (3%, 30 voix) Jonathan Pryce, Les deux papes (2%, 18 voix)

De manière moins surprenante, la performance de Joaquin Phoenix en tant que Clown Prince of Crime est en bonne voie pour marquer la première statue de la star après quatre nominations.

Meilleure actrice

Renée Zellweger, Judy (53%, 571 voix) Scarlett Johansson, Histoire de mariage (26%, 280 voix) Saoirse Ronan, Petite femme (9%, 100 voix) Charlize Theron, Bombe (9%, 92 voix) Cynthia Erivo, Harriet (4%, 39 voix)

La course au prix de la meilleure actrice est considérée comme l’une des plus animées de la nuit et nos lecteurs semblent être d’accord avec de nombreux critiques que le tour de Renée Zellweger en tant que défunte chanteuse et actrice Judy Garland dans le biopic éponyme est celui à battre.

Meilleur réalisateur

Sam Mendes, 1917 (50%, 576 voix) Bong Joon-ho, Parasite (15%, 175 voix) Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood (15%, 166 voix) Todd Phillips, Joker (13%, 143 voix) Martin Scorsese, L’Irlandais (7%, 81 voix)

Le concours du meilleur réalisateur voit également un grand fossé entre de nombreux critiques et nos lecteurs, car Scorsese est arrivé dernier avec seulement 81 voix tandis que Mendes mène le peloton avec 576 voix et Joon-ho et Tarantino se battant pour cette position de finaliste proche.

Les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur sont considérés comme deux des sujets les plus contestés cette année, le premier ayant été salué par la critique. Parasite, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 et Il était une fois à Hollywood. Martin Scorcese est nommé meilleur réalisateur aux côtés de JokerTodd Phillips, 1917Sam Mendes, Il était une fois à HollywoodQuentin Tarantino et ParasiteC’est Bong Joon-ho.

Alors que Joaquin Phoenix devrait ramener à la maison la statue du meilleur acteur pour sa performance titulaire dans Joker, il verra une forte concurrence sous la forme d’Antonio Banderas pour Douleur et gloire, Leonardo DiCaprio dans Hollywood, Adam Driver dans Récit et Jonathan Pryce dans Les deux papes. La catégorie de la meilleure actrice abrite également un concours très houleux entre Cynthia Erivo pour sa performance titulaire dans Harriet, Scarlett Johansson dans Récit, Saoirse Ronan dans Petite femme, Charlize Theron dans Bombe et leader Renée Zellweger dans Judy.

Qu’espérez-vous voir gagner dans les autres catégories? Y a-t-il des candidats qui, selon vous, ont été snobés? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!