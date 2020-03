Qui gouverne ici? Regardez Chris Hemsworth comme une femme au foyer Et sans chemise!

Voir Chris Hemsworth est un spectacle, mais le voir comme une femme au foyer torse nu n’a pas de prix! Cet homme peut-il être plus beau?

11 mars 2020

Quand on voit ces images, on se demande qui règne dans la maison de l’acteur et mannequin australien de renom, marié à la belle espagnole Elsa Pataki.

Dans la vidéo, on le voit nettoyer la vitre de sa résidence, en utilisant uniquement un bermuda, ce qui nous donne une perspective assez parfaite de son torse.

Dos large, torse bien défini, abdomen parfait avec ses carrés comme une barre de chocolat appétissante et ces bras … Oh ma mère quel homme!

Alors que nos battements cardiaques sont régularisés, nous vous rappelons que Chris Hemsworth Il est un père dévoué de trois beaux enfants et un défenseur des causes environnementales également.

Peut-il être plus parfait?

