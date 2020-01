Qui Jennifer Lopez et Shakira feront-elles ressortir en tant qu’invité? Twitter a voté!

Avec exactement douze jours avant le Super Bowl LIV, tant de spéculations ont tourné autour des superstars de la mi-temps du jeu.

Shakira et Jennifer Lopez | Kevin Mazur / WireImage

Comment vont-ils entasser autant de célébrités dans une performance aussi courte? Ne s’entendent-ils vraiment pas dans les jours qui ont précédé leur spectacle? Et maintenant, plus récemment, qui rejoindra les deux stars latines dans le programme regardé par le monde entier?

Twitter vient de voter et si c’est une indication de ce qui s’en vient, ça devrait être bon!

Voici ce que nous savons de la liste des talents pour l’émission de mi-temps la plus attendue à ce jour.

La grande annonce

Le monde a été étonné quand il a été annoncé en 2019 que non seulement Jennifer Lopez serait en tête d’affiche de la mi-temps, mais aussi Shakira. Deux des plus grands noms de la musique sur une scène mondiale. C’était toute l’idée du producteur Jay-Z, alors comment Lopez et Shakira ont-ils pu dire non?

Les deux femmes ont parlé avec ET Canada au moment de l’annonce en 2019. Lopez a déclaré: «J’adore que ce soit à Miami, c’est une ville très latino.»

Shakira a ajouté: «Je suis honoré, je suis très humble d’être à côté de J-Lo, représentant la communauté latino-américaine. C’est une force tellement importante aux États-Unis. »

“J’adore le fait que le Super Bowl compte deux femmes qui se produisent cette année”, a ajouté J-Lo. «Qu’ils ont deux Latinas en spectacle cette année. . . Pour moi, c’est le marqueur d’une nouvelle époque, pas seulement pour la NFL, mais pour ce pays. Il envoie un message important… au monde. »

“Cela va signifier beaucoup pour notre communauté, ici aux États-Unis et à l’étranger”, a déclaré Shakira.

“En fin de compte”, a conclu J-Lo, “il s’agit de faire une déclaration sur l’amour et l’unité et de rassembler tout le monde pendant un moment, et j’espère que cela résonnera.”

Selon Twitter, qui devrait rejoindre Lopez et Shakira sur la scène du spectacle à la mi-temps?

Billboard.com a demandé à Twitter: «Qui espérez-vous que #Shakira et #JenniferLopez feront ressortir en tant qu’invité lors de leur performance à la mi-temps du Super Bowl? Voter!”

La rumeur courait que Pitbull, originaire de Miami, les rejoindrait. En fait, il a été rapporté que Pitbull avait fait pression pour être invité sur la scène du spectacle à la mi-temps et ses fans ont lancé une pétition Change.org pour l’ajouter à la facturation du spectacle.

Cela fait en fait 12 jours maintenant, mais qui compte?

Les réactions de Twitter à la question vont de «Pitbull, Yo!» À «Shakira fait déjà sortir JLo en tant qu’invité, cela suffit donc» à même «Beyoncé!» (Veulent-ils que la scène explose de toute cette puissance de star?) .

Tweeters a également jeté le nom de Camila Cabello à quelques reprises, ainsi que celui de Gloria Estefan.

Il semble très probable que l’invité sera Pitbull. Les deux chanteurs ont enregistré des duos avec lui, il est de Miami et il fait un bon spectacle.

Celui qui se présente, on va en parler pendant des jours

Peu importe qui est invité à les rejoindre, les chanteurs sont naturellement ravis pour le Super Bowl LIV.

“Je suis excité”, a déclaré J.Lo à Robert Pattinson dans le cadre de la série “Actors on Actors” de Variety. “Je pense qu’il n’y a pas un artiste musical au monde qui ne rêve pas de se produire au Super Bowl.”

À ce jour, les chanteurs ont présenté les chansons qu’ils interpréteront et les performances électrisantes qu’ils réservent aux millions de spectateurs. Le fait qu’ils aient 30 minutes, les sommets, pour tout faire est encore plus étonnant.

L’amener sur!

