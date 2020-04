Qui joue à Lisbon in Money Heist? L’actrice espagnole tue Raquel Murillo – HITC

Money Heist est de retour sur Netflix pour son quatrième volet tant attendu.

En tant qu’entreprise américaine, Netflix est généralement mieux connu pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, nous avons vu de plus en plus de contenu diversifié apparaître sur le service de streaming.

Des docuseries aux films internationaux en passant par la télévision pour enfants, il y a tout ce que vous pourriez souhaiter regarder et plus encore.

L’un des ajouts les plus populaires de ces dernières années a été Money Heist, ou La Casa de Papel, une série télévisée espagnole qui est devenue populaire dans le monde entier.

Maintenant, en avril 2020, la quatrième partie de la série est arrivée et le nouveau lot d’épisodes captive à nouveau le public.

Les premiers épisodes du nouvel épisode se concentrent fortement sur le personnage de Lisbonne, alias. Raquel Murillo, mais qui joue cette figure charnière?

Money Heist part 4 sur Netflix

Cela fait presque un an que Money Heist est apparu pour la dernière fois sur nos écrans, mais enfin, le 3 avril 2020, la partie 4 du drame espagnol à succès est enfin arrivée.

Le nouveau lot d’épisodes se poursuit à partir du moment exact où la partie 3 s’est terminée dans ce cliffhanger agonisant en juillet 2019.

Tokyo et le reste de l’équipage ont été laissés au milieu du cambriolage sur la Banque d’Espagne tandis que le professeur et Lisbonne avaient été installés par la police.

Lisbonne dans Money Heist partie 4

La dernière fois que nous avons vu le personnage de Lisbon in Money Heist, partie 3, elle était sur le point d’être exécutée par la police et lorsque deux coups de feu ont retenti, le professeur était certain qu’elle avait été tuée.

Il a cependant été révélé par la suite que Lisbonne n’était pas morte mais qu’elle était en fait détenue par la police.

Maintenant, dans la saison 4, Lisbon est obligée de retourner travailler pour la police, où elle avait initialement commencé dans la série, afin de lutter contre le gang criminel dont elle faisait partie ou elle encourt 30 ans de prison.

Qui joue à Lisbon in Money Heist?

L’actrice de 45 ans est née dans la région basque d’Espagne et a passé une grande partie de sa jeunesse dans la ville de Basauri à se former pour devenir actrice alors qu’elle étudiait le théâtre à l’école de théâtre Basauri avant de suivre une autre voie urbaine-industrielle et sociologie politique à l’Université du Pays Basque.

Comme en témoigne sa longue et riche carrière d’actrice, il est clair qu’elle n’a pas suivi cette voie ultérieure.

Le premier rôle d’Itziar est venu en 2003 dans le thriller espagnol, The End of the Night (El final de la noche).

Cela a été suivi de plus de 20 rôles d’acteur avec sa venue la plus en vue dans le film Flowers de 2014, le film Netflix Twin Murders: The Silence of the White City, et l’émission de télévision basque, Goenkale, où elle est apparue dans près de 60 épisodes.

Money Heist, partie 4, avec Itziar Ituño, est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 3 avril.

