Qui joue à Summer in Summertime? Découvrez l’âge, Instagram et les rôles précédents de Coco Rebecca Edogamhe – HITC

L’été apporte de la mer et du soleil à Netflix au moment idéal, mais qui joue le rôle principal, Summer?

Comme Netflix est un service de streaming américain, la plate-forme est presque certainement mieux connue pour produire des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher mais, en plus de cela, les dernières années ont montré qu’un contenu de plus en plus divers apparaît sur le service de streaming.

Des docuseries et de la télé-réalité aux films oscarisés et aux séries télévisées internationales, Netflix a tout pour plaire.

Summertime tombe dans la dernière de ces catégories et apporte non seulement une série italienne rare à Netflix, mais présente également aux fans une multitude de talents inconnus et émergents.

La star de la série est, sans aucun doute, le personnage de Summer, mais qui joue ce personnage principal de la série?

Summertime sur Netflix

Summertime est arrivé sur Netflix le 29 avril 2020, au milieu du printemps.

La série raconte l’histoire d’une paire de jeunes italiens, Summer et Ale, qui partagent une connexion écrasante bien qu’ils viennent de deux horizons très différents.

Qui joue à Summer in Summertime?

L’actrice italienne de 18 ans est originaire de Bologne dans le nord de l’Italie et aurait battu plus de 2000 candidats pour gagner le rôle de Summer dans la série Netflix.

Incroyablement, l’apparition de Coco dans Summertime est en fait son premier rôle d’acteur professionnel et contribue à cimenter le statut de Netflix en tant que lieu de prédilection pour les talents d’acteurs émergents.

Bien que Coco n’ait qu’un seul rôle d’acteur à son nom au moment de la rédaction, nous sommes sûrs que c’est quelque chose qui changera rapidement après avoir fait une énorme impression sur Netflix.

Rencontrez Coco Rebecca Edogamhe sur Instagram

Loin d’agir, Coco Rebecca Edogamhe est très active sur les réseaux sociaux, principalement Instagram.

Au moment d’écrire ces lignes, Coco compte 21 000 fans sur Instagram, mais nous sommes sûrs que ce nombre augmentera rapidement après ses débuts époustouflants sur Netflix.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Summertime, avec Coco Rebecca Edogamhe, est disponible en streaming maintenant après l’arrivée de la série de huit épisodes sur Netflix le 29 avril 2020.

Dans d’autres nouvelles, y aura-t-il une autre série de Strike Back? La série Sky One est-elle terminée?