Qui joue à Tokyo dans Money Heist? Découvrez l’âge, les rôles Instagram et les rôles précédents d’Úrsula Corberó – HITC

Money Heist est de retour sur Netflix pour son quatrième épisode, mais qui joue à Tokyo dans la série Heist?

Netflix est généralement mieux connu pour créer des séries dramatiques américaines à succès telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, nous avons vu un contenu de plus en plus diversifié apparaître sur le service de streaming.

L’un des ajouts les plus populaires de ces dernières années a été Money Heist, ou La Casa de Papel, une série télévisée espagnole qui est devenue populaire dans le monde entier.

Maintenant, en avril 2020, le quatrième opus de la série est arrivé.

Tokyo continue de jouer le rôle principal, dont le vrai nom est Silene Oliveria, un membre du gang criminel qui joue un rôle central dans la série, mais qui joue ce personnage crucial?

Money Heist part 4 sur Netflix

Cela fait presque un an que Money Heist est apparu pour la dernière fois sur nos écrans, mais enfin, le 3 avril 2020, la partie 4 du drame espagnol à succès est enfin arrivée.

Le nouveau lot d’épisodes se poursuit à partir du moment exact où la partie 3 s’est terminée dans ce cliffhanger agonisant en juillet 2019.

Tokyo et le reste de l’équipage ont été laissés au milieu du cambriolage sur la Banque d’Espagne tandis que le professeur et Lisbonne avaient été installés par la police.

Qui joue à Tokyo dans Money Heist?

L’actrice espagnole de 30 ans est originaire de la capitale catalane de Barcelone, où ses parents ont travaillé respectivement comme menuisier et commerçant.

Úrsula, qui est née le 11 août 1989, s’est engagée très jeune dans la carrière d’actrice et connaît un succès grandissant dans l’industrie depuis ses débuts en 2002, à l’âge de 13 ans.

Loin des projecteurs, Úrsula est connue pour être une féministe et activiste très passionnée et utilise ses comptes de médias sociaux, principalement Instagram – où elle compte plus de 14,4 millions de followers – pour promouvoir et sensibiliser aux causes de la lutte contre le changement climatique et autres campagnes.

Úrsula Corberó: Films et TV

Comme mentionné, le tout premier rôle d’actrice d’Úrsula Corberó est apparu en 2002, alors qu’à l’âge de 13 ans, elle est apparue dans plusieurs épisodes de la série catalane Mirall trencat,

Cela a depuis été suivi par plus de 30 rôles d’acteur, la plupart dans des films ou des séries espagnoles, les plus importants venant de la physique ou de la chimie (Física o química), 14 de abril. La República, le film 2018 L’Arbre de sang (El árbol de la sangre) et, bien sûr, Money Heist.

Money Heist, partie 4, mettant en vedette Úrsula Corberó dans le rôle de Tokyo, est disponible en streaming dès sa sortie le 3 avril 2020.

