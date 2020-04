Qui joue Amy Fisher dans London Kills? Nicola Stapleton est un vétéran des EastEnders et de la voix – HITC

London Kills se révèle être une télévision de qualité supérieure pendant la journée, mais qui est l’actrice derrière Amy Fisher de l’épisode 2?

Alors que le monde a été bouleversé par l’épidémie du coronavirus COVID-19, de plus en plus de personnes sont obligées de travailler à domicile ou à la maison pour s’isoler.

En conséquence, beaucoup se sont retrouvés avec peu à faire pendant la journée et se tournent vers la télévision pour se divertir.

Alors que les services de streaming en ligne tels que Netflix et Disney + sont une réponse, la télévision en journée en est une autre.

Et pour ceux qui écoutent BBC One en début d’après-midi, ils seront accueillis par le drame policier captivant, London Kills.

Londres tue sur BBC One

London Kill est un drame policier de jour sur BBC One.

La série, qui revient en 2020 pour sa deuxième saison, suit une équipe de détectives de police alors qu’ils travaillent pour résoudre un nouveau cas à chaque nouvel épisode.

Pour la deuxième série nouvellement publiée, chacun des cinq épisodes est diffusé tous les jours à 14 h 15 du 30 mars au 3 avril.

Le 31 mars, les fans ont eu droit à l’épisode, The Ultimate Price.

Qui joue Amy Fisher dans London Kills?

Amy Fisher a été jouée dans l’épisode The Ultimate Price de London Kills par Nicola Stapleton.

L’actrice de 45 ans n’est pas étrangère à l’industrie du théâtre puisqu’elle apparaît dans des films et des séries télévisées depuis le début des années 1980.

Elle apparaît dans London Kills en tant que Amy Fisher, la fille du meurtrier Terry Fisher, un propriétaire de pub, et est la mère de Troy, huit ans, qui était le seul témoin du meurtre de Terry.

Nicola Stapleton: Films et TV

Nicola Stapleton, née à Londres en août 1974, est sur la voie du théâtre depuis son plus jeune âge et a étudié à la Sylvia Young Theatre School de Londres.

Ses débuts d’actrice ont eu lieu à l’âge de huit ans lorsqu’elle est apparue dans un rôle mineur dans Octopussy en 1983, le sixième film Bond de Roger Moore.

Depuis lors, elle a continué à apparaître dans près de 60 rôles d’acteur, dont les plus importants venaient comme The Bill, Emmerdale et EastEnders, qui a été son plus grand rôle à ce jour après être apparu comme Mandy Salter dans près de 200 épisodes.

En plus d’apparaître dans des films et des séries télévisées, Nicola a également prêté ses talents de comédienne à la série Thomas and Friends ainsi qu’aux jeux vidéo Assassin’s Creed: Syndicate et Ni No Kuni II.

La série 2 de London Kills, quant à elle, se poursuit tous les jours à 14h15 sur BBC One jusqu’à ce que le dernier épisode soit diffusé le 3 avril. Vous pouvez également capturer les épisodes précédents sur BBC iPlayer.

