Qui joue Anissa? Apprenez à connaître l’actrice Nafessa Williams – HITC

Black Lightning est de retour sur UK Netflix pour une troisième série, qui sera diffusée la semaine prochaine.

La famille de Pierce, qui lutte contre le crime, revient le jeudi 26 mars.

Le spectacle peut mettre en vedette Cress Williams (Prison Break, Friday Night Lights) en tant que père, Jefferson et James Remar (Dexter, Sex and the City) en tant qu’ancien tueur à gages de la foule, Peter Gambi, mais c’est le personnage incarné par Nafessa Williams, sa fille Anissa – alias Thunder – qui se démarque comme l’un des plus intéressants.

Anissa est non seulement impressionnante en ce qu’elle est capable d’augmenter sa densité physique, de se rendre à l’épreuve des balles et capable de créer des ondes de choc importantes en piétinant, elle est également le premier super-héros lesbien noir de la télévision.

Mais que devons-nous savoir sur l’actrice, Williams, derrière elle?

Qui joue le rôle de Anissa Pierce? Apprenez à connaître Nafessa Williams

Williams est née le 4 décembre à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis et a d’abord étudié la justice pénale à l’Université West Chester, en internant dans l’unité d’homicide du District Attorney’s Office, avant d’agir en l’attirant loin du champ qu’elle s’était réservé à un jeune âge. âge, selon NBC News.

On prétend que le joueur de 30 ans a commencé à assister à des auditions locales, puis à des concerts à New York.

Elle résidait récemment à Los Angeles et rêve de jouer dans sa propre sitcom, ainsi que de montrer ses talents de comédienne sur Saturday Night Live.

La vie amoureuse de Williams est trouble, et il n’est pas clair si sa sexualité correspond à celle de son personnage populaire, Anissa, bien qu’elle ait déjà exprimé sa fierté de jouer un rôle si fort, en disant au Guardian en 2018, après avoir été approchée et remercié par un fan: «Elle a dit qu’après avoir vu Anissa, elle se sent maintenant normale d’être lesbienne.

“C’est plutôt cool parce qu’en tant que jeune fille noire, je n’avais pas de super-héros à admirer – il n’y avait personne qui me ressemblait.”

Dans quoi d’autre Williams était-il?

Williams a été lancé pour la première fois dans le film Streets au début de la décennie précédente et a ensuite été vu dans des émissions de télévision, notamment One Life to Live, The Bold and the Beautiful, Code Black et Twin Peaks.

