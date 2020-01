Qui joue Anna dans Death in Paradise? Une ancienne star des EastEnders va bouleverser la vie à Saint Marie – HITC

Death in Paradise est de retour pour sa neuvième série et il y a un autre gros bouleversement sur les cartes.

Côté météo ici au Royaume-Uni, janvier est facilement le pire mois de l’année; il fait froid, il fait sombre, il pleut généralement et il n’y a même pas Noël à espérer comme en décembre.

Et pour beaucoup, le mauvais temps britannique est exactement la raison pour laquelle Death in Paradise, avec son soleil, sa mer et ses mystères meurtriers diaboliques, est l’antidote parfait au blues de janvier.

2020 voit le retour de la série pour sa neuvième série et ce qui est encore plus impressionnant, c’est que tout au long de ces neuf séries, les chiffres d’audience sont restés constamment élevés.

Cependant, pour les personnages de l’île fictive des Caraïbes de Saint Marie, cette stabilité est sur le point d’être ébranlée une fois de plus grâce à l’arrivée d’un nouveau personnage pour la série 9.

Rencontrez Anna Houghton dans Death in Paradise

Le premier épisode de la série 9 de Death in Paradise montre les glorieuses célébrations du Nouvel An à Sainte-Marie et, par conséquent, il attire de nombreux touristes.

L’une de ces touristes est Anna Houghton (interprétée par Nina Wadia) qui a été victime d’un coup de couteau mortel lors des célébrations et qui a présenté ses preuves à la police.

Récemment séparée de son mari, Anna est rapidement présentée à DI Jack Mooney et des étincelles commencent à voler entre les deux, ce que beaucoup ont supposé que Jack quitterait les forces de police de Saint Marie.

Qui est Nina Wadia et dans quoi d’autre était-elle?

Nina Wadia est une actrice britannique de 51 ans originaire de la ville indienne de Bombay.

Elle a eu une illustre carrière d’actrice à ce jour avec plus de 70 rôles à son actif depuis qu’elle a décroché son premier rôle dans la série télévisée Bpoint 2 Children de 1991 selon IMDb.

Son plus grand rôle à ce jour, sans aucun doute, est venu dans le feuilleton de longue date de la BBC EastEnders où elle a joué Zainab entre 2007 et 2013, apparaissant dans plus de 450 épisodes.

D’autres points saillants de la carrière de Nina Wadia sont également venus de Still Open All Hours, Goodness Gracious Me, The Vicar of Dibley, Doctor Who et 2019’s Aladdin remake où elle avait un petit rôle en tant que Zulla, un marchand du marché.

Un nouveau détective à l’horizon

Les fans ont spéculé sur le fait que la relation florissante d’Anna et Jack serait la raison de son départ de Sainte-Marie, ce qui a été annoncé lorsque Ardal O’Hanlon a révélé qu’il quitterait son rôle.

Cela, bien sûr, avait laissé la porte ouverte à un nouveau visage pour prendre les rênes du rôle d’inspecteur-détective et ce sera un nouveau visage en effet.

Ralf Little, qui est apparu dans Death in Paradise auparavant en tant que personnage différent, endossera le rôle de DI à Saint Marie en tant que Neville Parker.

Quand il fera sa première apparition, Ralf Little sera le plus jeune DI de l’histoire de Death in Paradise à seulement 39 ans et nous avons hâte de voir quel genre d’impact il aura sur la série.

Dans d’autres nouvelles, la saison 2 de Virgin River a-t-elle été confirmée? La série Netflix promet plus!