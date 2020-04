Qui joue au fromage dans Our Girl? Le vétéran des EastEnders, Danny Hatchard, rejoint le casting de la BBC – HITC

Our Girl de BBC One a accueilli un autre nouveau membre de la distribution pour la série 4, mais qui joue le nouvel ajout, Cheese?

Our Girl a été l’une des plus grandes réussites de la télévision britannique au cours des dernières années.

En dépit d’être un drame de semaine, la série a régulièrement attiré des millions de téléspectateurs.

L’un des plus grands tirages du drame de la BBC a été le casting en constante évolution à mesure que les anciens personnages quittent ou sont tués, les nouveaux visages sont toujours prêts à combler les lacunes.

Maintenant, dans la quatrième série d’Our Girl, qui a déjà vu de nombreux nouveaux ajouts, les fans ont un nouvel acteur à connaître.

Our Girl series 4 sur BBC One

La quatrième série de Our Girl est arrivée sur BBC One le 24 mars, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine le mardi.

Après une série tumultueuse de tournées au Nigeria, au Népal et au Belize, Georgie rejoint la 2 Section en Afghanistan et l’équipe est chargée de vaincre un chef de guerre insurgé, Aatan Omar.

L’épisode 4 s’est avéré être un élément clé de la nouvelle série alors que le vétéran de la Section 2, Fingers, est décédé tragiquement.

Mais, dans le vrai style Our Girl, un remplaçant au visage frais était sur place et prêt à passer à l’action.

Qui joue au fromage dans Our Girl?

Le soldat Rhett «Cheese» Charlton est arrivé dans les derniers instants de l’épisode 4 après le retour de Georgie en Afghanistan après les funérailles de Fingers.

Les fans ont déjà soulevé leurs soupçons à propos de Cheese, cependant, après qu’il a été révélé qu’il connaissait déjà Mimi de leur vie civile précédente au Royaume-Uni, mais leur relation semble froide et conflictuelle, ce qui pourrait rendre le visionnement fascinant une fois exploré dans les épisodes restants.

Danny Hatchard: Films et TV

Quant à Danny Hatchard, les fans connaîtront certainement l’acteur le mieux grâce à son passage de six ans au feuilleton de la BBC EastEnders, où il a joué le personnage de Lee Carter dans plus de 300 épisodes.

L’acteur de 28 ans, né à Londres, a fait ses débuts dans l’industrie en 2006 et a depuis joué dans une poignée de films et de séries télévisées.

Mis à part EastEnders, les rôles les plus importants de Hatchard sont venus dans les spéciaux du 20e anniversaire de Beautiful Thing, We Still Kill the Old Way et Not Going Out.

Il sera sans aucun doute fascinant de voir ce que deviendra Danny Hatchard’s Cheese dans le dernier épisode de la série 4.

Our Girl continue le mardi soir à 21h avec la série de six épisodes qui devrait se terminer le 28 avril.

