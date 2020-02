Qui joue Beelzebub dans Good Omens? Cinq choses que vous ne saviez pas sur Anna Maxwell Martin – HITC

Les bons présages de BBC Two sont une série qui ne ressemble à aucune autre.

Depuis que Good Omens est descendu des cieux pour orner nos écrans de télévision, il devient de plus en plus clair que la série dirigée par Neil Gaiman ne ressemble à rien d’autre que nous avons vu à la télévision.

La série, basée sur le livre du même nom de Neil Gaiman et Terry Pratchett, raconte l’histoire d’un ange, d’un démon et de leur quête pour empêcher l’antéchrist de provoquer la fin du monde.

Rejoindre Michael Sheen et David Tennant dans la série est une multitude d’acteurs énormes dans des rôles qui vont d’Angel Gabriel et Satan à même Dieu sous la forme de Frances McDormand.

Beelzebub, alias, joue également un rôle clé dans la série. Le Seigneur des mouches, qui est le chef des forces de l’enfer.

Mais par qui jouent-ils?

Rencontrez Anna Maxwell Martin en tant que Beelzebub

L’actrice Anna Maxwell Martin, née dans le Yorkshire, incarne Beelzebub dans Good Omens.

Le joueur de 42 ans apparaît comme le personnage de trois des six épisodes de Good Omens, In the Beginning, et des deux derniers, The Doomsday Option et The Very Last Day of the Rest of their Lives.

Cinq choses que vous ne saviez pas sur Anna Maxwell Martin

Une galaxie loin, très loin – Anna Maxwell Martin est née le 10 mai 1977, à peine 15 jours avant la légendaire Star Wars: A New Hope de George Lucas qui a fait ses débuts dans les cinémas.

Début d’acteur – Les débuts d’acteur d’Anna Maxwell Martin sont survenus en 1978, alors qu’elle était enfant, dans un épisode de la série télévisée BBC Everyday Maths.

Son nom – Anna est née sous le nom d’Anna Charlotte Martin mais lorsqu’elle a rejoint Equity, le syndicat des acteurs, elle a pris le nom de son grand-père pour se différencier d’une autre Anna Martin.

Théâtre – Anna Maxwell Martin a un énorme catalogue de rôles d’acteur de théâtre, dont le plus important est venu quand elle a joué Lyra Belacqua dans la version scénique de His Dark Materials.

Mari – Anna Maxwell Martin est mariée au réalisateur de théâtre, de cinéma et de télévision de 63 ans, Roger Michell. Le couple a travaillé ensemble sur le film Enduring Love de 2004.

Anna Maxwell Martin: Films et émissions de télévision

Selon IMDb, Anna Maxwell Martin a 45 rôles d’acteur à l’écran depuis qu’elle a fait ses débuts en 1978 et est revenue correctement dans l’industrie en 2002 avec une apparition dans la série de meurtres mystérieux ITV Midsomer Murders.

Depuis lors, elle a eu de nombreux rôles au cinéma et à la télévision, les plus importants venant de Bleak House où elle est apparue dans 15 épisodes, Alan Partridge: Alpha Papa, The Bletchley Circle et la série télévisée Motherland de la BBC.

Good Omens, quant à lui, est disponible pour diffuser sur BBC iPlayer pendant une durée limitée après la fin de la série le 19 février 2020, la série complète étant également disponible pour la diffusion via Amazon Prime Video.

