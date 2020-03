Qui joue Ben Davis dans Ozark? Le vétéran d’Iron Fist, Tom Pelphrey, est un acteur principal de la saison 3 – HITC

Ben Davis est l’un des plus grands ajouts à la saison 3 d’Ozark, mais qui est l’acteur qui le joue?

Après 18 mois d’absence de nos écrans, Ozark est enfin de retour sur Netflix pour sa troisième saison tant attendue.

Le nouveau lot d’épisodes continue l’histoire de Marty et Wendy Byrde alors que leur entreprise de casino fait face à de nouveaux problèmes alors que les tensions commencent à augmenter entre le crime et les chefs de cartel.

De manière typique, une toute nouvelle saison apporte toujours de nouveaux visages parmi les acteurs et pour la nouvelle saison 3, Ben Davis se distingue comme l’un des plus grands ajouts.

Ben est le frère de Wendy et il joue un rôle principal dans la nouvelle saison, mais qui joue ce nouveau personnage?

Ozark saison 3 sur Netflix

La troisième saison d’Ozark est arrivée le 27 mars 2020, 18 mois après la sortie de la saison 2.

L’attente semble avoir payé pour les fans alors que Jason Bateman et Laura Linney reviennent en pleine forme alors que les enjeux augmentent encore plus pour leur activité de casino alors que la tension monte entre le crime et les chefs de cartel.

L’arrivée du frère de Wendy, Ben Davis, qui souffre depuis longtemps de problèmes de santé mentale, n’aide pas à apaiser les tensions au casino de Byrde.

Il est sûr de dire que son arrivée dans la saison 3 prend le spectacle d’assaut et que l’aventure tourbillonnante de Ben sur Ozark rend certainement la narration captivante.

Qui joue Ben Davis dans Ozark?

Ben Davis est joué par Tom Pelphrey dans Ozark saison 3.

Tom Pelphrey est surtout connu pour son travail sur les spectacles Iron Fist et Banshee et apporte beaucoup d’expérience à son rôle de Ben dans Ozark.

L’acteur de 37 ans et originaire du New Jersey est sur la voie de l’acteur depuis sa jeunesse et en 2004, il est diplômé de l’Université Rutgers avec un diplôme en beaux-arts.

Les débuts d’acteur de Tom Pelphrey sont survenus peu de temps avant en 2003 et il a ensuite joué dans plus de 30 rôles.

Loin du monde du théâtre, Tom Pelphrey est également très actif sur les médias sociaux et possède des comptes sur Twitter et Instagram avec un suivi combiné de 80 000 fans.

Tom Pelphrey: Films et TV

Comme mentionné, Tom Pelphrey a fait ses débuts d’acteur en 2003 lorsqu’il est apparu dans la longue série américaine Guiding Light où il est apparu dans plus de 160 épisodes en tant que personnage de John Randall.

Suite à cela, Pelphrey a continué à apparaître dans plusieurs rôles majeurs au fil des ans, dont les plus importants sont venus comme As the World Turns, le film chinois Crazy Alien, Banshee et Marvel’s Iron Fist.

Prochain pour Tom Pelphrey, une paire d’apparitions de films est prévue. Selon IMDb, il devrait apparaître dans les films Mank et Jill, qui seraient tous deux en post-production.

La saison 3 d’Ozark, quant à elle, est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 27 mars 2020.

