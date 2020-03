Qui joue Charles Pope? Le nouveau venu d’ITV, Jack Bardoe, joue le premier rôle! – HITC

ITV a pris une chance sur un acteur débutant pour jouer Charles Pope à Belgravia.

Le casting d’une émission de télévision peut souvent faire ou défaire une série.

Il est donc intéressant de voir comment chaque nouveau spectacle jette ses acteurs.

Pour de nombreuses séries, le même type de recette est appliqué. De grands talents d’acteur sont amenés à fournir de la gravité, tandis que de nouveaux visages sont moulés pour faire le gros du travail, pour ainsi dire.

Dans le cas de Belgravia d’ITV, c’est exactement le cas.

Philip Glenister et Tamsin Grieg sont les deux vedettes, mais la série présente également des talents moins connus, notamment l’acteur jouant Charles Pope.

Belgravia sur ITV

Belgravia, qui est la dernière création de l’écrivain de Downton Abbey Julian Fellowes, est arrivée le 16 mars et devrait durer six épisodes.

La série suit les Trenchards, une famille de grimpeurs sociaux qui grandissent rapidement dans la série pour devenir des membres riches de la société, vivant dans le quartier bien connu de Londres, Belgravia.

Cependant, un secret de leur passé menace de défaire leur bon travail et provoque une tension non négligeable entre M. et Mme Trenchard.

Qui est Charles Pope à Belgravia?

Charles Pope est présenté dans le deuxième épisode de Belgravia.

Il est le petit-fils de M. et Mme Trenchard et le fils de Sophia Trenchard et Lord Edmund Bellasis.

Sa présence déconcerte James Trenchard car ses longues années d’escalade sociale pourraient être annulées par un scandale de 25 ans si la véritable lignée de Charles Pope était révélée.

Qui joue Charles Pope dans la série?

À Belgravia, Charles Pope est joué par Jack Bardoe.

L’apparition à Belgravia est le premier rôle d’acteur professionnel de Jack Bardoe après avoir été diplômé de la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Arts (RADA).

Bardoe a obtenu son diplôme en 2019 et rejoint des anciens tels que Sean Bean, Anthony Hopkins et Phoebe Waller-Bridge ainsi qu’une multitude d’autres acteurs de renom.

S’adressant à Bradford Zone avant la nouvelle série, Jack Bardoe a déclaré: «J’étais en troisième année d’école d’art dramatique et j’ai commencé à auditionner pour trouver un emploi. C’est l’une des premières choses qui m’ont été proposées. Je suis tellement chanceux. J’ai adoré Downton Abbey et tous les autres spectacles de Julian. Cela a tous les bons ingrédients pour un grand drame. “

Belgravia, qui met en vedette Jack Bardoe alors que Charles Pope continue le dimanche soir à 21 h sur ITV jusqu’à la diffusion de l’épisode final le 19 avril.

