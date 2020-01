Qui joue Clarissa dans Silent Witness? Rencontrez Liz Carr et son partenaire! – HITC

Silent Witness a été un énorme succès pour la BBC et a donné naissance à de nombreux talents d’acteurs prometteurs.

La beauté d’un spectacle comme Silent Witness est qu’en courant pendant si longtemps, nous avons vu d’innombrables membres de la distribution aller et venir qui ont vu la série évoluer et changer au fil du temps, une nécessité si un spectacle doit se dérouler sur 23 séries .

De plus, alors que Silent Witness a évidemment ses grandes stars pour attirer le public, il a également donné des débuts d’acteur à de nombreux acteurs.

En 2013, les fans ont découvert un nouveau personnage du nom de Clarissa Mullery qui a eu un impact énorme sur la série au cours des années qui ont suivi.

Mais que savons-nous de l’actrice derrière Clarissa?

Rencontrez Clarissa Mullery de Silent Witness

Clarissa Mullery est arrivée dans la 16e série de Silent Witness qui a été diffusée en 2013. Dans son premier épisode, Change, elle est l’un des deux nouveaux ajouts à la série alors qu’elle est présentée aux côtés de Jack Hodgson (David Caves) et travaille comme son assistant de laboratoire personnel et est invité à travailler au Lyell Center par Jack.

Clarissa a un handicap non spécifié dans la série et utilise un fauteuil roulant électronique pour se déplacer.

Cela ne déprécie jamais Clarissa, cependant, car elle est toujours brillante, pétillante et a un côté effronté notoire et un esprit vif, malgré sa profession sérieuse et horrible en tant que pathologiste.

Qui joue Clarissa?

Clarissa est jouée par l’actrice et comédienne de 47 ans, Liz Carr, née dans la région de Wirral dans le Merseyside et a passé ses premières années dans la ville de Bebington.

Liz est forcée d’utiliser un fauteuil roulant depuis l’âge de sept ans en raison de l’arthrogrypose multiplex congénitale, une affection qui affecte les muscles et les articulations de Liz.

En 2010, Liz a conclu un partenariat civil avec son partenaire de longue date Jo Church, un auteur et écrivain et le couple est toujours ensemble 10 ans plus tard.

Plus récemment, en 2017, Liz a été victime d’une attaque horrible lorsqu’un homme l’a agressée, elle et son assistant personnel, avec une paire de ciseaux. Heureusement, le couple allait bien et l’agresseur a été arrêté et détenu en vertu de la loi sur la santé mentale.

Dans quoi d’autre Liz Carr était-elle?

Silent Witness s’est avéré être la grande rupture de Liz Carr, pour ainsi dire, avec une seule apparition de court-métrage à son nom avant de gagner le rôle dans le drame de la BBC en 2013.

Depuis 2017, cependant, Liz a repris quelques rôles supplémentaires en plus de Silent Witness, notamment des apparitions dans Le Accelerator de 2017, la série Les Misérables 2018 et la série Netflix The OA.

Silent Witness, avec Liz Carr, revient pour les deux derniers épisodes de la série 23 le lundi 3 février et le mardi 4 février.

