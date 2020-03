Qui joue Darnell dans All American season 2? Suivez l’acteur sur Instagram! – HITC

Le casting est tout brillant, mais qui joue Darnell dans All American season 2?

Même si un certain nombre de films ont connu des retards, il reste encore beaucoup de télévision à explorer.

Vous entendez souvent des gens dire que nous vivons à l’âge d’or de la télévision et, au cours des dernières années, il devient assez impossible de ne pas être d’accord avec une telle déclaration.

Les services de streaming continuent d’intensifier leur jeu et offrent de nouveaux spectacles incroyables, mais pour la plupart, l’anticipation est toujours plus intense pour les nouvelles saisons plutôt que pour les nouveaux titres.

Un public a exprimé une affection particulière pour au cours des deux dernières années est All American. Cette série dramatique sportive américaine créée par April Blair est arrivée pour la première fois à la fin de 2018 et a immédiatement conquis un public fort, engageant les téléspectateurs dans l’histoire d’un footballeur américain.

Il possède un casting sensationnel, mais pour le moment, les fans sont particulièrement attentifs à Darnell…

Qui joue Darnell dans All American season 2?

Darnell est joué par Da’Vinchi dans All American season 2.

Le quart-arrière de South Crenshaw a été proposé de vivre avec Grace après la mort de Corey et est devenu en quelque sorte un favori des fans.

Quant à l’acteur, son vrai nom est Abraham D. Juste, et en plus d’être un interprète à l’écran, il est également connu comme un influenceur, un mannequin et un rappeur de mots parlés.

Il est originaire de la côte, et bien que son âge exact ne soit pas connu, il a environ 24 ans, le Sesi Magazine signalant qu’il avait 22 ans en 2018.

Les fans sont rapidement devenus obsédés par lui dans la saison 2, et de nombreux publics se sont rendus sur Twitter pour faire l’éloge de l’acteur et du personnage.

Découvrez une sélection de tweets:

Da’Vinchi: Films et séries télé

Selon IMDb, Da’Vinchi est apparu pour la première fois sur les écrans en 2018 dans un épisode de la série Marvel Jessica Jones (il a joué Eric) avec Krysten Ritter.

Ce fut une année chargée, car il est également apparu dans l’adaptation télévisée de Lethal Weapon (Dylan) dans un épisode aux côtés de Damon Wayans. Cependant, le plus grand rôle qu’il a décroché cette année-là a été Cash Mooney dans Grown-ish, une spin-off de Black-ish d’ABC.

Il a repris le rôle tout au long de l’année et en 2019, l’année qui l’a vu jouer dans la série inventive de super-héros The Boys (Anthony) sur Amazon.

Cette année, il a également décroché le rôle de Devon Childress dans The Way Back de Gavin O’Connor. Le réalisateur a précédemment dirigé Warrior en 2011 et le film met en vedette Ben Affleck (Gone Girl) dans le rôle de Jack Cunningham, un homme dont les jours de gloire du basket-ball au secondaire sont loin derrière lui.

Cependant, on lui a donné une deuxième chance quand on lui a proposé d’entraîner l’équipe dont il s’était éloigné.

L’image a été convertie en noir et blanc.) Da’Vinchi assiste à la première de «The Way Back» de Warner Bros Pictures au Regal LA Live le 01 mars 2020 à Los Angeles, en Californie.

Suivez Da’Vinchi sur Instagram

Si vous êtes fan du travail de Da’Vinchi, assurez-vous de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @davinchi; il compte actuellement 224k followers. Il a récemment posté la promotion d’All American sur Netflix et il y a un certain nombre de publications – liées au travail ou non – à parcourir.

De même, vous pouvez le suivre sur Twitter à @daVinchijuste.

Nous espérons que vous apprécierez la saison!

