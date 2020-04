Qui joue David dans Waco? Âge de l’acteur, Instagram et rôles précédents – HITC

La performance est étonnante, mais qui joue David dans Waco?

Ils disent que nous vivons à l’âge d’or de la télévision, et franchement, il devient plus difficile de débattre.

Les années 2010 ont vu des séries excellentes de l’homme faire leur marque dans le paysage télévisuel, avec des efforts tels que Game of Thrones, Fleabag, BoJack Horseman, The Leftovers, Fargo, Better Call Saul et plus encore.

Cependant, un titre que certains publics ne font que regarder, gracieuseté de Netflix, est Waco.

Développée par John Erick Dowdle et Drew Dowdle, cette mini-série américaine concentre son objectif sur l’impasse de 51 jours de 1993 entre le FBI, l’ATF et les Branch Davidians à Waco, au Texas.

Il s’agit d’une œuvre convaincante et exécutée de manière experte, avec un casting comprenant Michael Shannon, Andrea Riseborough, Rory Culkin, Shea Whigham, Melissa Benoist, John Leguizamo et plus encore.

Au centre se trouve une représentation inoubliable du chef de culte David Koresh, mais qui le joue?

Dans la mini-série télévisée Waco, le rôle de David Koresh est joué par Taylor Kitsch.

Dans une entrevue avec Collider, l’acteur canadien de 39 ans a réfléchi à l’expérience de devenir David: «J’ai adoré le faire. J’ai adoré explorer ces relations, avec une femme à une autre, et entendre à quel point ça allait bien avec [Michael] Shannon. C’était une expérience incroyable.”

Lorsqu’on lui a demandé de rendre les sermons et ainsi de suite si naturels, il a expliqué: «Vous devez avoir un fondement en dessous, c’est sûr. C’était juste de la répétition et de la recherche, et quatre mois de préparation pour me sentir ancré dedans, donc il n’y a pas une once de doute ou de doute de soi, dont je suis très fier. Je ne viens pas de ça. C’est ce que nous faisons [as actors], mais c’est un extrême. Il n’y a pas beaucoup de gars, sinon jamais, qui ont existé comme David Koresh. “

Il a ajouté: «C’était une entreprise. C’est un rôle unique dans ma vie. Tant de gens connaissent l’histoire, mais ne connaissent pas l’histoire. Une fois que vous commencez à humaniser ces gens qui étaient réellement dans cette maison, et du côté de l’ATF / FBI, cela commence vraiment à être ancré en vous. »

C’est peut-être le rôle de toute une vie, mais considérons d’autres rôles dans lesquels Taylor est entré …

Taylor Kitsch: Rôles précédents

Selon IMDb, Taylor est apparu pour la première fois sur des écrans en 2006 dans les séries télévisées Godiva’s (il a joué Colm) et Kyle XY (Male Camper. Cette même année, il était dans des films tels que John Tucker Must Die (Justin), Snakes on a Plane (Kyle) et The Covenant (Pogue Parry).

D’un autre côté, c’est le rôle de Tim Riggins dans la célèbre série Friday Night Lights qui se démarque; il l’a repris pour 68 épisodes impressionnants.

À l’avenir, il a décroché de nombreux rôles au cinéma, notamment Gospel Hill (Joel Herrod), X-Men Origins: Wolverine (Remy LeBeau), The Bang Bang Club (Kevin Carter), John Carter (rôle titulaire), Battleship (Lieutenant Alex Hopper), Savages (Chon), The Grand Seduction (Dr Paul Lewis) et Lone Survivor (Michael Murphy).

Cela nous prend jusqu’en 2013, mais en 2015, il a décroché le brillant rôle de l’officier Paul Woodrugh dans la deuxième saison de True Detective de HBO.

Depuis, il a joué dans American Assassin (Ghost), Only the Brave (Christopher MacKenzie) et 21 Bridges (Ray) en 2019 avec Chadwick Boseman.

Quant à 2020, il incarne Max McLaughlin dans la série télévisée Shadowplay.

Taylor Kitsch assiste à la projection de «21 ponts» à New York au AMC Lincoln Square Theatre le 19 novembre 2019 à New York.

Suivez Taylor Kitsch sur Instagram

Si vous êtes fan du travail de Taylor à Waco et que vous avez envie de vous tenir au courant de ses projets à venir et ainsi de suite, cela vaut la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @taylorkitsch; il compte actuellement 241 000 abonnés.

Avec le recul, il a publié en 2018 son expérience en écrivant: «… Je pense que la peur a été un moteur majeur de tout ce processus, y compris le mien. Et si vous y succombez… .ou vous y répondez et l’utilisez pour atteindre une authenticité recherchée… Je sais que l’équipe / les acteurs / les scénaristes et toutes les personnes impliquées n’auraient pas pu être plus investis. Nous avons basculé. Pour bien faire cette histoire. Faites la lumière sur cette tragédie. Pour les morts des deux côtés et pour les familles qui ont changé à jamais… »

Assurez-vous de consulter son flux pour consulter l’intégralité du message, entre autres.

