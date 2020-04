Qui joue Felix dans Killing Eve? Les fans ne devraient pas être trop attachés au personnage de la saison 3 de Stefan Iancu – HITC

Le Killing Eve de la BBC a été un foyer de nouveaux talents d’acteur depuis qu’il a frappé nos écrans, mais qui joue l’addition de la saison 3, Felix?

Killing Eve est l’une des émissions incontournables depuis son arrivée sur nos écrans en 2018.

Non seulement la série offre suffisamment de rebondissements pour donner le vertige à un pilote de course, mais elle a également donné naissance à de nombreux talents d’acteur prometteurs.

Jetez un coup d’œil à la star révolutionnaire de l’émission, Jodie Comer, qui est devenue une star internationale depuis le début de l’émission et elle a endossé le rôle de l’assassin brutal, Villanelle.

Maintenant que la série 3 a finalement tourné, le personnage Felix, un nouveau visage sur le bloc, espère sûrement laisser une impression similaire à Villanelle de Jodie lors de leur rencontre dans l’épisode 2.

Killing Eve série 3 à la BBC

La troisième saison de Killing Eve est arrivée au Royaume-Uni le 13 avril sur BBC iPlayer, après son lancement aux États-Unis le 12 avril.

Le nouvel épisode reprend six mois après les événements de la série 2 qui a vu Villanelle tirer sur Eve et la laisser pour morte.

Alors que nous rejoignons Eve alors qu’elle se remet à Londres, Villanelle vise le plus grand des prix.

Après que son ancien entraîneur et mentor, Dasha, ait brisé son mariage, Villanelle accepte de retourner travailler comme assassin afin de gagner la faveur des mystérieux Douze.

Dans l’épisode 2, elle est obligée de travailler aux côtés d’une recrue totale sous la forme de Felix, âgé de 19 ans, et malgré ses déguisements de premier ordre, leur plan ne se déroule pas exactement sans heurts.

Qui joue Felix dans Killing Eve?

L’acteur roumain de 22 ans joue depuis l’âge de quatre ans et la star née à Bucarest est apparue dans une multitude de productions roumaines et internationales, que nous aborderons dans un instant.

Dans Killing Eve, le personnage d’Iancu, Felix, est un novice total en ce qui concerne le monde de l’assassinat et Villanelle peut voir à travers son acte d’homme dur et le côté plus doux de son personnage est établi en quelques instants au cours d’une seule conversation.

Pour les fans, c’était un bon moyen de présenter un nouveau personnage avec beaucoup de potentiel mais si vous avez vu l’épisode, vous savez que l’apparence de Stefan Iancu Killing Eve n’est que de courte durée.

Loin du monde du théâtre, Stefan est actif sur les réseaux sociaux et compte un peu moins de 25 000 fans sur Instagram.

Stefan Iancu: Films et télévision

Comme mentionné, Stefan Iancu agit depuis l’âge de quatre ans.

Sa première apparition, selon IMDb, est survenue en 2001, lorsqu’il est apparu en tant que jeune archer dans la série The Wonderful World of Disney.

Les débuts de Stefan ont été suivis de près de 20 rôles d’acteur, les plus éminents étant Pu-239 aux côtés d’Oscar Isaac, Born to Raise Hell avec Steven Seagal, du film de 2017 One Step Behind the Seraphim et de la série roumaine Vlad.

Mais, bien sûr, le plus grand des rôles de Stefan à ce jour est venu dans Killing Eve, même si son apparence est courte.

La saison 3 de Killing Eve continue d’arriver chaque semaine ici au Royaume-Uni sur BBC iPlayer et BBC One.

