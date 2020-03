Qui joue Francis? Célèbre rappeur stars de la saison 3! – HITC

Westworld est de retour sur les écrans avec plus de talent ajouté au mix, mais qui joue Francis?

Compte tenu de toutes les émissions de télévision actuelles, le casting de Westworld peut-il vraiment être battu?

Vous avez Evan Rachel Wood, Ed Harris Jeffrey Wright, Thandie Newton et Tessa Thompson livrant d’excellentes performances, avec la saison 3 encore plus empilée que la précédente.

Rejoignez-nous pour la nouvelle récolte d’épisodes, nous avons Aaron Paul (Breaking Bad), Lena Waithe (Master of None), Marshawn Lynch et plus encore. Inutile de dire que la saison 3 promet d’être la meilleure à ce jour.

Lorsqu’une adaptation télévisée du film de Michael Crichton de 1973 a été annoncée pour la première fois, les adeptes du film culte nostalgique étaient manifestement excités, mais personne n’aurait pu prédire le succès que HBO aurait avec le projet ambitieux de Jonathan Nolan et Lisa Joy.

Depuis son arrivée en 2016, il a été largement considéré comme l’une des meilleures choses à la télévision, donc pas étonnant que de plus en plus de stars sautent à bord pour aider à maintenir sa réputation.

L’un d’eux, cependant, était sans doute une surprise beaucoup plus grande que les autres nouveaux arrivants…

Westworld: Qui joue Francis?

Le personnage de Francis dans Westworld saison 3 est joué par Scott Ramon Seguro Mescudi, alias Kid Cudi.

C’est vrai! Le populaire musicien de 36 ans montre ses talents d’acteur dès le début de la saison, apparaissant d’abord dans l’épisode 1 – intitulé «Parce Domine» – puis dans «The Absence of Field».

Il devrait également apparaître dans l’épisode 5, intitulé «Genre».

Bien sûr, il est surtout connu en tant que rappeur et auteur-compositeur-interprète, avec des succès à son actif comme “Day ‘n’ Nite”, “Pursuit of Happiness” et “Soundtrack 2 My Life”. Son dernier album, d’autre part, était un projet collaboratif avec Kanye West appelé Kids See Ghosts en 2018.

Le projet a été acclamé par la critique, mais il est clair à quel point Cudi est talentueux lorsque vous commencez à considérer sa richesse de travail d’écran aussi…

Kid Cudi a déjà joué!

Avant Westworld, Kid Cudi a joué dans de nombreux films et émissions.

En 2010, il a commencé à aborder le rôle de Domingo Brown dans la série télévisée How to Make It in America. Il a repris le rôle pour un admirable seize épisodes jusqu’en 2011.

Avance rapide jusqu’en 2013 et il a eu une jolie apparition dans le spin-off Family Guy The Cleveland Show (Devon), et un an plus tard, il a décroché le rôle de Benny dans l’effort de superproduction Need for Speed, mettant également en vedette la co-star de Westworld Aaron Paul .

D’autres œuvres cinématographiques incluent Goodbye World (Lev Berkowitz), The Ever After (Scott), Two Night Stand (Cedric), James White (Nick), Entourage (Allen), Meadowland (Jason) et plus encore.

Quant aux travaux à venir, il doit apparaître dans la mini-série télévisée We Are Who We Are et la très attendue suite de comédie Bill & Ted Face the Music avec Keanu Reeves.

Scott «Kid Cudi» Mescudi assiste à la première de la saison 3 de HBO «Westworld» au TCL Chinese Theatre le 05 mars 2020 à Hollywood, en Californie.

Les fans de Kid Cudi réagissent au rôle de Westworld

Un certain nombre de fans se sont rendus sur Twitter jusqu’à présent pour exprimer leur bonheur face à son apparence.

Il y a eu tellement de tweets pour célébrer le casting, mais bien sûr, il devait y avoir une blague musicale quelque part! Découvrez une sélection de tweets:

