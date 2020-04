Qui joue Geraldine dans la saison 3? Les fans de Game of Thrones reconnaîtront Gemma Whelan! – HITC

Killing Eve est de retour sur nos écrans pour la série 3 et présente un visage familier en tant que nouveau personnage, Geraldine.

Depuis son arrivée sur nos écrans en 2018, Killing Eve est devenue l’une des émissions incontournables à la télévision.

Non seulement Killing Eve regorge de drames et de rebondissements pour faire tourner la tête à une pilote de course, mais la série est sans aucun doute l’une des meilleures de l’industrie à présenter des talents féminins, que ce soit dans le département d’écriture ou dans le jeu captivant. scènes.

Au cours des deux dernières saisons, Eve (Sandra Oh) et Villanelle (Jodie Comer) ont ouvert la voie avec Carolyn de Fiona Shaw à la tête du département Russie du MI6.

Maintenant, la nouvelle série 3 a ajouté un personnage que Carolyn connaîtra trop bien sous la forme de Geraldine.

Mais qui est ce nouveau personnage et qui est l’actrice qui la joue?

Killing Eve série 3 à la BBC

La troisième saison de Killing Eve est arrivée au Royaume-Uni le 13 avril sur BBC iPlayer, après son lancement aux États-Unis le 12 avril.

Le nouvel épisode reprend six mois après les événements de la série 2 qui a vu Villanelle tirer sur Eve et la laisser pour morte.

Cependant, Eve n’a pas été tuée à Rome et nous la rejoignons dans la série 3 car elle vit et travaille à Koreatown à Londres.

Villanelle, quant à elle, vit maintenant en Espagne et est au milieu de son jour de mariage lorsque nous la rencontrons dans la série 3 avant qu’une vieille connaissance n’écrase le mariage pour la recruter.

Qui est Geraldine dans Killing Eve?

Geraldine est présentée dans l’épisode 2 de la nouvelle série et est la fille éloignée de Carolyn du MI6.

L’actrice de 38 ans (39 au 23 avril 2020) sera un visage familier pour beaucoup car elle possède plus de 50 crédits d’acteur dans sa carrière d’actrice de 12 ans, selon IMDb. Nous reviendrons sur ses rôles précédents dans un instant.

Gemma Whelan a commencé sa gloire en tant que comédienne et est même apparue au Festival Fringe d’Édimbourg en 2013, mais est depuis devenue surtout connue pour son jeu d’acteur.

Loin de la scène et de l’écran, Gemma Whelan est très active sur les réseaux sociaux et possède des comptes sur Twitter et Instagram avec 587 000 abonnés sur les deux plateformes.

Gemma Whelan: Films et TV

Gemma Whelan a fait ses débuts d’actrice en 2008 selon IMDb lorsqu’elle est apparue dans le court métrage Frites.

Depuis, elle est apparue dans plus de 50 rôles d’acteur, les plus éminents étant dans les voyages de Guliver, Upstar Crow, The End of the F *** ing World et le film 2019 Emma.

Cependant, sans aucun doute, Gemma Whelan est surtout connue pour son passage de sept ans en tant que Yara Greyjoy dans la série à succès Game of Thrones.

La série 3 de Killing Eve, avec Gemma Whelan dans le rôle de Geraldine, se poursuit chaque semaine sur BBC America, BBC iPlayer et BBC One.

