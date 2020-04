Qui joue Gibby? La star de Miranda prend place à la table de la saison 6 – HITC

Friday Night Dinner saison 6 continue, mais qui joue Gibby dans l’épisode 3?

Quel est votre rituel du vendredi soir?

Soirée cinéma? À emporter? Jeux de société? Eh bien, nous imaginons que la saison 6 est arrivée sur les écrans, s’asseoir pour regarder Friday Night Dinner a pris la priorité.

Channel 4 a diffusé certaines des plus grandes sitcoms du nouveau siècle, de Peep Show à The Inbetweeners, mais en ce moment, tout tourne autour de l’offre hilarante de Robert Popper. En fait, c’est ainsi depuis un certain temps maintenant.

Bien que la série soit arrivée pour la première fois en 2011, elle a sans doute développé la suite la plus dévouée qu’elle revendique désormais plus tard grâce à la diffusion en continu. Néanmoins, il est considéré comme l’une des meilleures choses à la télé en ce moment, et pour une bonne raison.

La sixième saison a finalement vu le jour avec une fantastique réintroduction le vendredi 27 mars 2020, prouvant que la famille Goodman est toujours aussi hilarante.

En effet, les rires continuent avec l’épisode 3, et il y a une place supplémentaire à la table pour une guest star passionnante…

Dîner du vendredi soir: qui joue Gibby?

Dans Friday Night Dinner, Gibby est joué par la grande Sally Phillips. Elle apparaît dans l’épisode 3 de la saison 6, intitulée «La Fille au pair».

L’épisode est centré sur Gibby – l’ancienne fille au pair de la famille – qui décide de rendre visite aux garçons et de les surprendre, même s’ils ne se souviennent même pas d’elle. Ouais, maladroit!

Il ne lui faut pas longtemps pour irriter Jackie et Martin. D’un autre côté, Jim ne tarde pas non plus à venir et à se passionner pour elle non plus.

Ce fut une excellente décision de faire venir l’actrice anglaise de 50 ans pour une apparition. Elle est également comédienne et présentatrice de télévision, mais en ce qui concerne ses rôles à l’écran, voyons où nous l’avons déjà vue…

Sally Phillips parle sur scène au 40th London Film Critics ’Circle Award au May Fair Hotel le 30 janvier 2020 à Londres, en Angleterre.

Sally Phillips: Rôles précédents

Selon IMDb, Sally Phillips est apparue pour la première fois sur des écrans en 1995 dans des séries télévisées telles que Six Pairs of Pants et Fist of Fun.

Quelques années plus tard, elle a décroché le rôle de Sophie dans la série culte culte I’m Alan Partridge avec Steve Coogan et a ensuite joué dans des productions télévisées telles que Year of the Rabbit (Princess Juliana of Bulgaria), Trollied (Lou ), In the Red (elle a joué Jemma White), Green Wing (Holly Hawkes), Skins (Angela Moon), Parents (Jenny Pope) et Smack the Pony (divers).

Cependant, elle est sans doute mieux connue pour avoir joué Tilly dans la sitcom bien-aimée Miranda.

Quant aux films, elle a repris le rôle de Shazza dans les deux suites de Bridget Jones après être apparue dans le journal intime de Bridget Jones en 2001.

Autres rôles au cinéma: Born Romantic (Suzy), Birthday Girl (Karen), Mean Machine (Tracey), Set the Thames on Fire (Colette), Burn Burn Burn (Ingrid), Pride and Prejudice and Zombies (Mrs.Bennet) et Blinded par la Lumière (Mme Anderson).

Dans d’autres nouvelles, Halfords a apporté quelques changements…