Qui joue Helen Pierce dans Ozark? Apprenez à connaître l’actrice Janet McTeer! – HITC

Ozark est revenu pour une troisième série plus tôt cette semaine.

L’original de Netflix était de retour sur nos écrans vendredi.

L’émission met en vedette Jason Bateman dans le rôle de Marty Byrde, un conseiller financier basé à Chicago qui déménage à Ozarks pour blanchir de l’argent pour un cartel de la drogue mexicain dans le but de garder lui-même et sa famille en vie, aux côtés de Laura Linney en tant que femme de Marty, Wendy.

Il y a également des rôles importants pour Sofia Hublitz, qui joue la fille de Byrdes, Charlotte, et Julia Garner dans le rôle de Ruth Langmore, une fille locale d’une autre famille criminelle qui devient rapidement une associée de Marty.

Au cours de la saison précédente, ce dernier trio a été contraint de faire de la place à un autre personnage féminin fort dans Helen Pierce, un avocat basé à Chicago qui représente le cartel.

Et dans le troisième, on voit ses pieds empiéter encore plus sous la table.

Mais que savons-nous de l’actrice derrière elle?

Qui est Janet McTeer?

McTeer est en fait une actrice anglaise, née le 5 août 1961 à Newcastle-upon-Tyne et élevée à York – bien qu’il y ait peu de preuves d’un accent nordique à Ozark.

Elle est entrée dans l’industrie du théâtre 24 ans plus tard et, après avoir joué divers rôles (dont nous parlerons un peu plus en détail ci-dessous), elle a reçu un OBE lors des honneurs d’anniversaire 2008 de la Reine.

Janet McTeer hauteur

Surnommé «McTall», il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que l’homme de 58 ans mesure six pieds un pouce.

Janet McTeer mari

McTeer a épousé Joseph Paul Coleman, un poète et consultant en mode avec un passé de mannequin, en 2010. Le couple réside sur un terrain de 10 acres dans les bois de l’État d’origine de Coleman, dans le Maine. Il a un fils, Joseph Jr, issu d’un précédent mariage.

“Il y a une raison pour laquelle je vis dans les bois du Maine”, a déclaré McTeer au New Yorker. “(C’est quelque part dans lequel) personne ne sait ce que je fais dans la vie. Je pense que vous pouvez être meilleur si quelqu’un qui vient vous voir n’a aucune idée de qui vous êtes vraiment. »

Janet McTeer dans Jessica Jones (et plus)

Les rôles d’acteur les plus importants de McTeer incluent Mary Jo Walker dans Tumbleweeds, Hubert Page dans Albert Nobbs et Elizabeth Daily dans The Woman in Black.

Mais pour ceux de la génération Netflix, McTeer est peut-être le plus reconnaissable comme l’actrice qui incarne Alisa Jones, mère du personnage principal de Jessica Jones de Marvel.

