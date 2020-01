Qui joue Jack et Nick? Stars invitées et légendes de l’écran! – HITC

La saison 6 de Grace et Frankie est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

La nouvelle saison de Grace et Frankie compte des invités exceptionnels et Jack et Nick méritent certainement d’être célébrés.

De tous les spectacles Netflix, celui-ci se démarque comme le plus grand gagnant!

Pourquoi, demandez-vous? Eh bien, puisqu’il a été renouvelé pour une septième saison en septembre 2019, il s’agit de la série originale Netflix la plus ancienne. C’est un gros problème.

Il y a beaucoup de grands titres sur le service de streaming, mais celui-ci s’est toujours révélé être un joyau total depuis son arrivée en 2015. Créée par Marta Kauffman et Howard J. Morris, cette comédie américaine est centrée sur deux amis Grace (Jane Fonda) et Frankie (Lily Tomlin) qui font connaissance à la suite de la déclaration par leur mari de leur amour et de leur projet de mariage.

Un casting de soutien comprenant Sam Waterston, Brooklyn Decker, Martin Sheen, Ethan Embry, June Diane Raphael le rend encore meilleur. Heureusement, la saison 6 est arrivée en janvier, offrant au public treize nouveaux épisodes et du temps avec des visages encore plus familiers!

Grace et Frankie: Jack

Comme l’a souligné Decider, Michael McKean incarne Jack, qui devient l’intérêt amoureux de Frankie.

L’acteur de 72 ans ne sera pas étranger à la plupart, car il a joué dans une série de séries télévisées, notamment Good Omens (il a joué Shadwell), Better Call Saul (Chuck McGill), The X-Files (Morris Fletcher) et Family Arbre (Keith Chadwick).

Si vous n’êtes pas familier avec ces rôles, alors peut-être que sa filmographie sonnera quelques cloches…

Michae a joué dans des films tels que Clue (Mr. Green), Planes, Trains & Automobiles (State Trooper) de 1984, Airheads (Milo Jackson) et le plus célèbre, This is Spinal Tap (David St. Hubbins).

Michael McKean de «Breeders» assiste à la Star Walk Winter Press Tour 2020 de FX Networks au Langham Huntington, Pasadena le 09 janvier 2020 à Pasadena, en Californie.

Qui joue Nick dans Grace et Frankie?

Quant au personnage de Nick – homme d’affaires et partenaire de Grace – nous avons Peter Gallagher, comme l’a noté ScreenRant.

Son personnage s’est révélé assez conflictuel, mais une chose est sûre, et c’est que Peter Gallagher est un artiste de classe. L’athlète de 64 ans a prêté ses talents à une série de spectacles au fil des ans, tels que Togetherness (Larry), The Good Wife (Ethan Carver), Covert Affairs (Arthur Campbell), Californication (Dean Stacy Koons) et New Girl (Gavin).

Cependant, il est surtout connu pour avoir repris le rôle de Sandy Kohen dans The O.C.

Tout comme Michael, il possède également des crédits de films impressionnants, avec des rôles dans American Beauty (Buddy Kane), While You Were Sleeping (Peter), Short Cuts (Stormy Weathers), Sex, Lies et Videotape (John) et Burlesque (Vince ).

Peter Gallagher assiste à une projection spéciale de “Grace and Frankie Season 6”, présentée par Netflix, le 15 janvier 2020 à Los Angeles, Californie.

Le public réagit à Grace et Frankie saison 6!

Grace et Frankie talk ont ​​déjà balayé Twitter à nouveau.

Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

