Qui joue Javier Delgado dans Modern Family? Rencontrez l’acteur derrière le père de Manny dans une sitcom de longue date – HITC

Modern Family diffuse actuellement sa 11e et dernière saison et un personnage récurrent a fait un retour spectaculaire.

Quand il est arrivé sur nos écrans en 2009, peu de gens auraient deviné que Modern Family serait toujours à la télévision et gagnerait des millions de téléspectateurs sur une décennie et 11 saisons plus tard.

C’est exactement ce qui s’est passé, alors que la longue sitcom de faux documents ABC connaît actuellement sa 11e et dernière saison.

Alors que la distribution principale de personnages a été solidement ancrée dans le cœur des fans, il y a un personnage qui est apparu sporadiquement tout au long de la série que les fans n’ont jamais vraiment eu la chance de rencontrer correctement.

Ce personnage est Javier Delgado, le père de Manny.

Javier Delgado dans Modern Family

Tout au long des 11 ans d’histoire de Modern Family, Javier Delgado, interprété par l’acteur américain Benjamin Bratt, est apparu en seulement sept épisodes.

Mais en tant que père de Manny, chaque apparition a été remarquable.

Son apparition la plus récente dans la série est venue dans son dernier épisode, Dead on a Rival, le 12e épisode de la saison 11.

Dans l’épisode, Javier revient regarder le one-man show de Manny et invite son fils à voyager avec lui. Gloria, l’ex-femme de Javier et la mère de Manny, n’est pas convaincue au début mais finit par revenir à l’idée.

Apprenez à connaître Benjamin Bratt

Benjamin Bratt, qui incarne Javier Delgado, est un acteur de 56 ans originaire de San Francisco en Californie.

Né de parents d’origine péruvienne, anglaise et allemande, le grand-père paternel de Benjamin Bratt, George Cleveland Bratt, était un acteur de Broadway et a sans aucun doute été une inspiration pour Benjamin qui a abandonné un cours de maîtrise (MFA) à l’American Conservatory Theatre afin de poursuivre une carrière d’acteur à plein temps.

Dans quoi Benjamin Bratt était-il d’autre?

Le premier rôle d’acteur de Benjamin Bratt est apparu dans le téléfilm Juarez en 1987 à l’âge de 24 ans.

Depuis lors, Bratt est apparu dans près de 70 rôles cinématographiques et télévisés, dont les plus importants sont venus de Coco de Pixar, de Doctor Strange de Marvel ainsi que des films Cloudy with a Chance of Meatballs, sa suite et Despicable Me 2.

Modern Family devrait quant à lui être diffusé le 12 février après deux semaines loin de nos écrans.

