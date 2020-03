Qui joue Jed in Penance? Âge de l’acteur, Instagram et rôles précédents – HITC

La nouvelle série possède un casting brillant, mais qui joue Jed in Penance?

Bien que les retards dans la date de sortie des films arrivent de plus en plus vite, nous avons toujours droit à une multitude d’excellents téléviseurs en 2020.

Cela s’annonce déjà comme une année formidable pour le drame sur le petit écran, avec des gens comme White House Farm, Deadwater Fell et The Stranger de Netflix qui nous ont gardés intrigués et à l’affût tout au long.

Cependant, Channel 5 dévoile maintenant sa dernière série de thrillers intitulée Penance, centrée sur un mystère fascinant.

À travers trois épisodes, il raconte l’histoire de Rosalie Douglas, une mère plongée dans le deuil de la mort de son fils. La tragédie menace de détruire complètement sa famille, le mari Luke décidant déjà de quitter la maison. Cependant, les choses prennent un tournant lorsque leur fille adolescente en difficulté, Maddie, commence à suivre des conseils de deuil.

Là, elle rencontre le séduisant et énigmatique Jed, qui va bientôt affecter la famille de manière extrêmement imprévisible.

Alors, qui est l’acteur derrière la performance?

Qui joue Jed in Penance?

Dans Pénitence, le personnage de Jed est joué par Nico Mirallegro.

L’acteur anglais de 29 ans est né à Heywood, dans le Grand Manchester, et a été reconnu tout au long de sa carrière avec de nombreuses distinctions.

Au début, Screen International l’a surnommé l’une de leurs «stars de demain» en 2012, et il a été nominé pour le meilleur acteur aux BBC Audio Drama Awards et le meilleur acteur de soutien aux BAFTA Awards.

Penance le voit commander l’écran aux côtés de talents tels que Julie Graham (Shetland), Tallulah Greive (Our Ladies) et Neil Morrissey (The Trial of Christine Keeler).

Mais, où l’avons-nous vu exactement auparavant?

Nico Mirallegro: Films et séries télé

Selon IMDb, Nico Mirallegro est apparu sur les écrans en 2007, jouant le rôle de Barry ‘Newt’ Newton dans le populaire feuilleton Hollyoaks. Il a repris le personnage pour un admirable 220 épisodes jusqu’en 2010, période pendant laquelle il a également joué dans la série télévisée Lol (il a joué Cam Spencer).

En 2010, il a également décroché un rôle chez les médecins (Giovanni Mannasori), mais il y a beaucoup plus de travail d’où cela vient…

Il a ensuite sauté à bord de projets télévisés comme Exile (Teenage Tom), Upstairs Downstairs (Johnny Proude), The Village (Joe Middleton), My Mad Fat Diary (Finn Nelson), Rillington Place (Tim Evans) et Our Girl (John Bagguley) .

Ce n’est pas que la télévision, car il a également travaillé sur Peterloo (John Bagguley) de 2018 du maître cinéaste Mike Leigh, The Habit of Beauty (Ian) et le charmant conte de passage à l’âge adulte et la lettre d’amour à The Stone Roses, Spike Island en 2012 (Dodge ).

Nico Mirallegro assiste aux Into Film Awards à l’Odeon Luxe Leicester Square le 04 mars 2019 à Londres, en Angleterre.

Suivez Nico Mirallegro sur Instagram

Si vous êtes un fan du travail de Nico dans Pénitence, cela vaut vraiment la peine de le consulter sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @nicomirallegro; il compte actuellement 265k followers impressionnants.

Il existe une gamme de clichés à parcourir, qu’ils soient liés au travail, à la vie ou au cinéma; c’est aussi super de voir des cris pour des films comme The Florida Project et The Turin Horse, qui sont tous les deux incroyables.

Nous espérons que vous apprécierez la pénitence!

Dans d’autres nouvelles, où McDonald & Dodds a-t-il été filmé?