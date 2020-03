Qui joue Jimmy Love dans The English Game? James Harkness apporte une touche de football à Netflix – HITC

Le jeu anglais sur Netflix raconte l’histoire de certaines des figures clés des premiers jours du football professionnel.

Netflix est peut-être mieux connu pour créer des émissions télévisées à succès telles que Stranger Things et The Witcher, mais grâce à son audience mondiale en constante augmentation, le contenu du service de streaming a dû se diversifier.

Cela signifie que nous avons vu des goûts tels que des docuseries, des films internationaux et des séries télévisées et, bien sûr, une multitude de contenus pour enfants arrivent sur le service de streaming.

Le jeu anglais est l’un des ajouts les plus accrocheurs de ces dernières semaines, en particulier pour les amateurs de sport. Un drame historique qui vient du créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes.

La série raconte les histoires d’individus clés au cours des premières années du football avant que le jeu ne devienne pleinement professionnel.

Jimmy Love est l’une des figures principales de la série, mais qui était-il exactement et avec qui jouait-il?

Le jeu anglais

The English Game est une série télévisée en six parties arrivée sur Netflix le 20 mars 2020.

Il raconte les histoires de plusieurs joueurs de football, aux extrémités opposées de la division des classes, au moment où le jeu est sur le point de devenir professionnel.

L’un est Fergus Suter, un tailleur de pierre qui est sans doute devenu le tout premier joueur de football professionnel, ainsi qu’Arthur Kinnaird (photo ci-dessous) et Jimmy Love et c’est ce dernier sur lequel nous nous concentrons ici.

Qui était Jimmy Love?

Jimmy Love était le coéquipier de Fergus Suter au club écossais Partick et plus tard Darwen.

Contrairement à Fergus Suter et à son rival Arthur Kinnaird, on ne sait pas grand-chose de Jimmy Love.

The English Game suggère que Jimmy et Fergus sont arrivés à Darwen en même temps de Partick mais, selon The Radio Times, en réalité, Love a rejoint Darwen en premier avec Suter le suivant au Lancashire plusieurs semaines plus tard après avoir écrit au secrétaire du club de Darwen au sujet de la bouge toi.

Qui joue Jimmy Love dans The English Game?

L’acteur jouant Jimmy Love est James Harkness.

L’acteur né à Glasgow a fait ses débuts d’acteur en 2012 et a commencé sa carrière avec une paire d’apparitions de courts métrages avant son rôle révolutionnaire dans la série 2014 de Silent Witness.

Depuis lors, il est apparu dans 20 films et émissions de télévision, dont le plus important était Macbeth en 2015, où il est apparu aux côtés de Michael Fassbender, Rogue One: A Star Wars Story et la série 2019 The Victim.

