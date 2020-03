Qui joue Kobo? Rencontrez l’acteur Óscar Casas de la série Netflix 2! – HITC

Always a Witch est de retour sur Netflix avec une deuxième saison. Et il y a un tout nouvel ajout à la distribution de l’émission appelé Kobo.

Netflix a sorti de nouveaux épisodes de Always a Witch la semaine dernière. Avec l’arrivée d’une nouvelle saison, venez aussi de nouveaux visages.

La série colombienne en langue espagnole a été diffusée pour la première fois en janvier 2019 et s’est rapidement révélée un énorme succès auprès des téléspectateurs.

Le spectacle suit une sorcière appelée Carmen Eguiluz (jouée par Angely Gaviria) qui voyage entre Carthagène du XVIIe siècle, en Colombie et aujourd’hui.

Rencontrons donc l’acteur Óscar Casas qui joue Kobo dans la saison 2 de Always a Witch.

Qui est Kobo dans Always a Witch?

Kobo est l’un des nouveaux ajouts à la distribution de la deuxième saison de Always a Witch.

Il est un pirate sauvage et fait son apparition au début de l’épisode 1, saison 2.

Dans l’émission Netflix, Kobo s’implique de manière romantique avec Alicia (Sofia Bernal Araujo) que les fans connaissent comme l’amie de Carmen de la saison 1.

VOIR ÉGALEMENT: Netflix: La saison 3 de Always a Witch est-elle confirmée?

Rencontrez l’acteur Óscar Casas

Óscar Casas est un acteur de 21 ans originaire de Barcelone. Malgré son jeune âge, la star a déjà fait plusieurs apparitions dans des séries et films espagnols.

En 2007, il a joué dans le film d’horreur dramatique The Orphanage.

Il a également joué dans la série Instinto 2019 aux côtés de son frère Mario Casas. Mario est déjà un acteur célèbre parmi le public espagnol avec des films à succès tels que les Three Steps Above Heaven 2010 et sa suite I Want You de 2012.

Ensuite, Óscar apparaîtra dans la série de thrillers Xtremo 2020 et le film dramatique Granada Nights.

Les téléspectateurs adorent Kobo

Il est sûr de dire que les fans de Always a Witch sont amoureux de Kobo et espèrent qu’il fera son retour dans la saison 3.

Un téléspectateur a tweeté: “La deuxième saison de Always a Witch: la relation de Kobo et Alicia … J’ai tellement pleuré que je peux sentir mon cœur battre dans mon cerveau.”