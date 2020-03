Qui joue la maman de George? L’actrice de Felicity jouit d’un prestige télévisuel! – HITC

Feel Good possède un excellent casting, mais qui joue la mère de George?

Pour le moment, le divertissement est plus important que jamais.

Heureusement, il y en a plein. Certes, il est agréable de se remémorer et de revenir de temps en temps à de vieux favoris, mais il y a encore beaucoup de nouveaux efforts passionnants à suivre.

Avec l’essor de services de streaming aussi populaires que Netflix, nous n’avons que l’embarras du choix… il n’a vraiment jamais été aussi difficile de décider quelle série télévisée regarder! Cependant, Channel 4 nous a rarement trompés dans le passé, nous ayant donné des goûts comme Peep Show, Friday Night Dinner et bien au-delà.

Récemment, nous avons été invités à participer à Feel Good, une série de comédie dramatique créée par Mae Martin et Joe Hampson.

Mae joue le rôle central d’un toxicomane et comédien en convalescence naviguant sur les hauts et les bas de la vie. Raconté en six parties, il y a un certain nombre de visages familiers qui passent le long du chemin…

Feel Good: Qui joue la maman de George?

Le personnage de la mère de George, Felicity, est interprété par Pippa Haywood.

Au cours de sa carrière, l’actrice anglaise de 58 ans a remporté des distinctions impressionnantes, notamment le prix Rose d’Or 2005 de la meilleure interprétation féminine pour Green Wing.

Il y a une multitude de travaux d’écran passionnants à mettre en évidence, mais auparavant, cela vaut la peine d’attirer l’attention sur sa vie sur scène. C’est vrai, elle est aussi au théâtre!

Elle a montré ses talents dans des productions telles que House & Garden, Private Lives, A Midsummer Night’s Dream, The Winter’s Tale, Landscape with Weapon et Requiem. Bien qu’elle soit plus familière au grand public pour son travail télévisé…

Pippa Haywood assiste au Rainbow Trust Carol Concert à St Paul’s Church le 5 décembre 2019 à Londres, en Angleterre.

L’actrice Felicity Pippa Haywood: Films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sous le nom de Gillian dans un épisode de 1986 de Brush Strokes.

Depuis lors, elle est apparue dans près de 100 titres, apparaissant brièvement dans des séries télévisées bien-aimées comme Father Brown (Eileen Slither), Plebs (Antonia), Death in Paradise (Charlotte Hamilton) et Silent Witness (Justine Greenwood).

D’un autre côté, elle a décroché des rôles plus substantiels sur les goûts de Bodyguard (elle a joué Craddock), Requiem (Verity Satlow), Porridge (Governor Hallwood), Scott & Bailey (DSI Julie Dodson), Prisoner’s Wives (Harriet) et Mr Selfridge (Mlle Bunting).

Sans doute, elle est surtout connue pour avoir joué Joanne Clore dans le très acclamé Green Wing.

Ce n’est pas que la télévision, car elle a également été dans des films comme Pride and Prejudice and Zombies (Mme Long) en 2016, Tamara Drewe (Tess) et If Only en 2004 (Lavinia).

