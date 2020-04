Qui joue la maman de Kaya dans The Nest? Voici pourquoi vous reconnaissez Shirley Henderson! – HITC

Les fans de la toute nouvelle série BBC The Nest sont devenus accro à l’histoire qui se déroule entre Kaya et sa famille.

Les mystères palmés de The Nest ralentissent le démêlage alors que la série BBC se dirige vers sa grande finale lundi soir (13 avril).

Le chagrin est-il le seul résultat plausible sur les cartes pour Dan et Emily? Et que se passe-t-il avec Kaya et son bébé?

Un casting étoilé a gardé le drame alléchant vacillant avec un rythme saisissant tandis que l’actrice derrière la maman de Kaya a ajouté une touche particulièrement magique.

Et il y a une raison derrière ça…

Qui joue la maman de Kaya dans The Nest?

L’actrice qui incarne la maman de Kaya dans la série BBC est Shirley Henderson, 54 ans.

Vous reconnaîtrez Shirley pour avoir joué le rôle de Moaning Myrtle dans Harry Potter et la Chambre des secrets (2002) et Harry Potter et la coupe de feu (2005).

Bien que Shirley était dans la mi-trentaine quand elle a joué le rôle de fantôme pleurnichant Myrte gémissant, elle ressemblait à une jeune écolière en raison du CGI, de l’éclairage et d’une voix super douce.

Voyez ce que nous voulons dire…

Faites la connaissance de Shirley Henderson

Shirley est originaire d’Ecosse et a eu une longue carrière dans le cinéma et est passée du théâtre au cinéma dans les années 1990 après avoir débuté comme enfant acteur. Elle a joué Gail dans le légendaire film de 1996 Trainspotting et Jude dans le film de trilogie populaire Bridget Jones’s Diary.

Ses travaux récents incluent la voix de Babu Frik du dernier opus de Star Wars de Disney et des rôles d’acteur dans la min-série The ABC Murders et le film Netflix Okja.

L’actrice miniature mesure à peine plus de 5 pieds et est connue pour sa petite taille. Bien qu’elle garde sa vie privée très cachée, on pense qu’elle vit dans la campagne de Dunfermline avec son partenaire. Dans une rare interview de 2010 avec The Guardian, elle a parlé de sa vie familiale heureuse et a déclaré:

«Vous pouvez trop sacrifier pour un travail. Je passe beaucoup de temps à Londres et ça ne me fait pas peur, mais c’est un endroit solitaire, même si vous avez des amis là-bas. Mon travail m’emmène partout dans le monde, rencontrant beaucoup de gens intéressants.

Mais je pense que si je ne pouvais pas rentrer à la maison, si je ne pouvais pas revenir à ce que je considère ma vraie vie, j’aurais peur. Finalement, vous devez décider de ce qui vous rend heureux. »

Comment regarder la finale de Nest sur BBC

Le dernier épisode de The Nest sera diffusé le lundi 13 avril sur BBC One à 21 heures.

Cependant, vous pouvez toujours rattraper votre retard sur les épisodes manqués via le lecteur multimédia officiel de la BBC, iplayer. La saison 2 n’a pas été confirmée, bien que les fans soient impatients de voir la série relancer pour une autre saison, alors qu’il semble probable que les histoires de cliffhanger de la saison 1 soient susceptibles de se prolonger dans un autre lot d’épisodes.

