Qui joue la mère de Jen dans Cold Feet? Rencontrez l’actrice Barbara Marji Campi – HITC

Cold Feet d’ITV est de retour sur nos écrans en 2020 pour sa neuvième série.

Cold Feet est un peu une anomalie dans la télévision britannique. Quand il est arrivé sur nos écrans pour la première fois en 1998, il est rapidement devenu l’un des plus grands programmes d’ITV.

D’un public d’environ sept millions, la série a rapidement repris et à la série 5, les chiffres d’audience atteignaient à peine 10 millions.

Mais après la diffusion de la série 5 en 2003, la série a pris fin, beaucoup trop prématurément pour certains.

Avance rapide de 13 ans et Cold Feet était de retour à la télévision avec une série 6 tant attendue. Parallèlement à la nouvelle série, il y avait une foule de nouveaux personnages et l’un d’eux, qui est toujours présent dans la série 9 en cours, est Barbara Blyth, la mère de Jenny.

Mais qui joue ce personnage nouveau mais adorable?

La maman de Jenny Barbara dans la série 9

Il est sûr de dire que le temps de Jenny sur Cold Feet n’a pas été agréable récemment avec le personnage traversant l’enfer dans une bataille contre le cancer qui a attiré beaucoup d’attention dans la série 8.

Heureusement, la série 9 a vu Jenny commencer à se remettre en état, non grâce à sa mère âgée, Barbara, qui a été presque constante à ses côtés pendant l’expérience sans aucun doute difficile d’offrir autant d’amour et de soutien que possible.

Rencontrez l’actrice Barbara Marji Campi

Barbara Blyth, qui a été présentée à Cold Feet dans la série 6, est interprétée par l’actrice Liverpudlian Marji Campi.

Campi est une vétérane de la scène et du cinéma et sa carrière remonte aux années 1960.

Plus récemment, en 2005, Marji Campi a épousé l’écrivain et historien Anton Gill, bien qu’il soit entendu qu’il s’agit de son deuxième mariage et que ses deux enfants de son premier mariage vivent à Barcelone avec leurs familles et Campi est un visiteur fréquent de la capitale catalane.

Dans quoi d’autre Marji Campi était-il allé?

Comme mentionné, la carrière d’actrice de Campi a commencé dans les années 1960 avec son premier rôle, selon IMDb, dans la série télévisée Thorndyke de la BBC.

Suite à cela, entre 1965 et 1967, elle est apparue dans la série Z Cars, dont le thème est synonyme d’Everton Football Club, basé dans le Liverpool natif de Margi.

Certains de ses rôles les plus accrocheurs depuis lors sont venus dans les feuilletons de longue date Coronation Street (1984-87) et EastEnders (2006) alors que sans doute son plus grand rôle à ce jour est venu dans la série ITV Surgical Spirit où elle a joué le personnage , Joyce Watson, en 50 épisodes entre 1989 et 1995.

Cold Feet a connu une sorte de renaissance pour Marji Campi, l’actrice prenant un certain nombre de rôles à la suite de son ajout à la série en 2016.

La série 9 de Cold Feet se poursuit sur ITV à 21h le lundi 27 janvier.

