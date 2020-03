Qui joue la policière dans Last Tango à Halifax? Elle est de retour! – HITC

Elle est formidable, mais qui joue la policière dans Last Tango à Halifax?

L’attente est terminée, mais cela en valait-il la peine?

Absolument!

La série bien-aimée de Sally Wainwright est un véritable favori de la BBC et ce depuis le tout début. De retour en 2012, le public a été volontiers emporté dans un monde vaguement basé sur le deuxième mariage de la mère du scénariste.

Mélangeant magistralement la comédie et le drame, il a rapidement atteint un culte, avec la plupart des performances élogieuses de Derek Jacobi, Anne Reid, Sarah Lancashire et Nicola Walker tout au long du spectacle.

Ce n’est pas seulement le public qui lui a accordé cette reconnaissance, mais aussi les cérémonies de remise des prix. Il a remporté un British Academy Television Award (pour la meilleure série dramatique) et maintenant la saison 5 l’a réintroduit sur les écrans pour 2020.

La saison 4 a débarqué en 2016, donc en effet, cela fait un moment, mais avec un tel talent à l’écran, après de simples moments, c’est comme si ces personnages familiers n’étaient jamais partis.

Qui joue la policière dans Last Tango à Halifax?

La policière – PC Cheryl – dans Last Tango à Halifax est jouée par Rachel Leskovac, 43 ans.

Elle a joué brièvement dans deux épisodes de la saison 2 et est revenue pour l’épisode 2 de la saison 3. C’est formidable de la voir revenir dans la nouvelle série d’épisodes, offrant l’un des meilleurs moments à ce jour et un clin d’œil aux fans.

Quand elle s’approche de Gillian au sujet de ses moutons qui sévissent, elle ne montre pas exactement le respect qu’elle mérite.

Cependant, le retour a été glorieux. Faisant référence à Catherine Cawood – le personnage de Sarah Lancashire dans Happy Valley – elle s’exclame: «C’est un bon travail, c’est moi de service et non le sergent Cawood, car elle vous arracherait la rate par le nez pour avoir parlé à un policier comme ça. ”

Rachel Leskovac: précédents rôles à la télévision

Outre les épisodes précédents de Last Tango à Halifax, vous aurez vu Rachel dans divers rôles.

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur des écrans en 1999 dans un épisode de Heartbeat (Record Shop Assistant) et est ensuite apparue brièvement sous le nom de Pinky Parkinson.

Il y a beaucoup plus de travail télévisé d’où cela vient, car tout au long de sa carrière, Rachel a présenté ses talents dans des domaines tels que WPC 56 (Susie Nightingale), Happy Valley (Julie Mulligan), Law & Order: UK (Amanda Tyler), Moving On (Sam), Shameless (Lara Heaton) et The Royal (Marie Beattie).

Cependant, les fans de savons la connaîtront le mieux des Hollyoaks (elle a joué Joanne Cardsley de 2015 à 2016) et de Coronation Street (Natasha Blakeman de 2008 à 2010).

Pour revenir encore plus loin, il convient également de souligner qu’elle a joué Kelly Yorke à Holby City à partir de 2003, reprenant le rôle pour un admirable 26 épisodes jusqu’en 2004.

Rachel Leskovac est-elle sur Instagram?

Oui, Rachel Leskovac est sur Instagram.

Il n’y a qu’une seule prise… malheureusement, c’est en privé.

Vous pouvez la retrouver sur @rachelleskovac. Bien que ce soit en privé, elle compte actuellement 9 797 abonnés, alors peut-être qu’elle est heureuse d’avoir des fans qui vérifient son Gram.

Une chose est sûre, et c’est qu’il y en a plein! Nous espérons que vous appréciez le spectacle.

Dans d’autres nouvelles, Tom Hanks revient aux films de guerre avec Greyhound.