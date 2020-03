Qui joue Laura dans Liar? La série 2 prend un virage sombre pour le personnage de Joanne Froggatt – HITC

L’épisode 4 de la deuxième série de Liar a pris une tournure dramatique pour Laura, mais qui joue le personnage énigmatique?

Lorsque la série 1 est arrivée en 2017, Liar est rapidement devenue l’une des émissions les plus regardées à la télévision britannique.

Chaque épisode a captivé un public de plus de huit millions de personnes et la finale de la série a même attiré 9,5 millions de fans, un nombre énorme à la télévision britannique.

Après avoir laissé les fans en vouloir plus, il était presque inévitable que nous obtenions une deuxième série de Liar et en mars 2020, c’est exactement ce que nous avons obtenu.

Après nous avoir déjà fourni beaucoup de rebondissements, l’épisode 4 de la deuxième série en a proposé un autre et il a peut-être été l’un des plus importants à ce jour.

Menteur série 2 sur ITV

Après presque deux ans loin de nos écrans, la série 2 de Liar est arrivée le 2 mars et elle arrive avec un total de six nouveaux épisodes.

Dans la série 1, nous avons suivi les personnages de Laura et Andrew sur plusieurs chronologies avec de nombreux flashbacks et flashforwards.

Dans le quatrième épisode d’hier soir, nous nous joignons à Laura alors qu’elle a la tâche atroce d’euthanasier son père en phase terminale et quelques instants plus tard, elle est arrêtée pour le meurtre d’Andrew lui-même, que nous avons vu mort à la fin de la série 1.

Qui joue Laura dans Liar?

Laura de Liar est jouée par Joanne Froggatt.

L’actrice de 39 ans est originaire du hameau de North Yorkshire de Littlebeck, situé juste à l’extérieur de la ville balnéaire de Whitby.

Après avoir rejoint un groupe de théâtre à Scarborough, Joanne a attrapé le virus de la comédie et, à seulement 13 ans, elle a quitté la maison familiale pour étudier à la Redroofs Theatre School de Maidenhead.

À peine trois ans plus tard, en 1996, elle fait ses débuts d’actrice professionnelle.

Loin du monde du théâtre, Joanne Froggatt est également très active sur les réseaux sociaux avec des comptes sur Twitter et Instagram avec respectivement 453 000 et 171 000 abonnés.

Joanne Froggatt: Films et TV

Comme mentionné, Joanne Froggatt a fait ses débuts d’acteur en 1996 à l’âge de 16 ans. L’apparition est venue dans le drame de crime ITV de longue date Th Bill et cela a mis Joanne sur le chemin de près de 50 crédits d’acteur dans les années qui ont suivi.

Ses plus grands rôles d’acteur à ce jour sont venus comme Coronation Street, Life on Mars, Robin Hood et Dark Angel alors qu’elle est sans doute mieux connue pour son apparition en tant qu’Anna Bates (née Smith) à Downton Abbey où elle est apparue dans plus de 50 épisodes et le film 2019.

La deuxième série de Liar, avec Joanne Froggatt, se poursuit le lundi soir jusqu’à la diffusion du sixième et dernier épisode le 6 avril.

