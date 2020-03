Qui joue le Dalai Lama? Il a déjà travaillé avec Jim Carrey! – HITC

Kidding est de retour pour la saison 2, mais qui joue le Dalaï Lama?

Salut à tous Jim Carrey!

Sérieusement, l’acteur est vraiment unique en son genre et ses talents divers sont souvent négligés de nos jours.

Populairement connu pour son travail de comédie, Jim a livré des tournures inattendues mais brillantes tout au long de sa carrière, affichant un côté très différent comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Truman Show et Man on the Moon.

Si un de ses projets de mémoire récente a réussi à saisir toute l’étendue de ses pouvoirs, c’est Kidding.

Créée par Dave Holstein, la série est revenue en septembre 2018 après qu’une bande-annonce particulièrement intrigante et inventive a captivé les fans et les sceptiques de Carrey.

Il s’agit d’un exécutif produit par Eternal Sunshine du scénariste Spotless Mind Michel Gondry, alors il n’était peut-être pas trop surprenant que la série ait réussi à obtenir des résultats étonnamment similaires de la part de l’artiste canadien.

La critique était attendue et par la suite obtenue, l’aidant à se renouveler pour une deuxième saison qui est maintenant diffusée au Royaume-Uni, et encore une fois, la nouvelle série d’épisodes bénéficie d’un casting raffiné…

Blague: Qui joue le Dalaï Lama?

Dans la saison 2 de Kidding, le Dalaï Lama est joué par Michael Yama.

Il joue dans deux épisodes de la saison: «The Cleanest Liver in Columbus, Ohio» et «The Puppet Dalai Lama». Alors, l’ouverture et la finale!

Il a une excellente chimie avec Jim Carrey, co-vedette et chef de série, mais il convient de noter qu’ils ont déjà travaillé sur le même projet auparavant.

C’est vrai. Michael et Jim ont tous deux joué dans la suite de la comédie Dumb and Dumber To (Michael a joué Harry’s Dad).

Michael Yama: Films et séries télé

Selon IMDb, il travaille dans l’industrie depuis bien des années soixante-dix.

Tout au long de sa carrière, il est brièvement apparu dans des émissions télévisées notables telles que The X-Files (Hsin), ER (épidémiologiste), Malcolm in the Middle (M. Yamamoto), The Man in the High Castle (bibliothécaire) et plus encore.

G.I. Les fans de Joe peuvent également le reconnaître comme la voix récurrente de Torpedo, un rôle qu’il a repris pendant les années quatre-vingt.

Ce n’est pas que la télévision, et en plus de Dumb and Dumber To, il a joué dans la comédie sous-estimée Hail, Ceasar des frères Coen en 2016! (Chinese Restaurant Maitre D ’), Drillbit Taylor 2008 (conférencier du patrimoine asiatique) et Click avec Adam Sandler.

Si les jeux vidéo sont votre truc, d’autre part, il vaut également la peine de reconnaître qu’il a prêté ses talents vocaux à des titres tels que Saints Row 2 et Dead Rising.

Michael Yama assiste à la TMA 2016 Heller Awards le 10 novembre 2016 à Beverly Hills, Californie.

Les fans font l’éloge de la saison 2 de Kidding

De nombreux publics ont déjà afflué sur Twitter pour saluer la saison 2 de Kidding avec des éloges bien mérités.

Nous sommes sûrs que l’accueil positif se poursuivra alors que le public britannique progressera grâce à Sky Comedy.

Découvrez jusqu’à présent une sélection de tweets:

