Qui joue le dentiste à Young Sheldon? Le Dr Bowers de la saison 3 explique la peur de Sheldon envers les dentistes – HITC

Le jeune Sheldon a finalement expliqué la peur de Sheldon pour les dentistes, mais qui joue le Dr Bowers?

Tout au long de la série originale de The Big Bang Theory, Sheldon Cooper se révèle si maladroit socialement qu’il demande à ses amis de l’accompagner chez le dentiste et d’autres rendez-vous médicaux.

Pendant des années, cela vient d’être vu comme une bizarrerie de Sheldon. Il est peut-être un génie en matière de physique, mais lorsqu’il est confronté à une tâche quotidienne, il demande de l’aide aux autres. À sa manière, bien sûr.

Mais maintenant, dans la troisième saison de Young Sheldon, nous savons enfin pourquoi Sheldon a si peur d’aller chez le dentiste.

Dans l’épisode 20 de la saison 3, Sheldon est emmené chez le dentiste pour se faire arracher une dent de bébé, mais qui est l’acteur qui joue le Dr Bowers?

Young Sheldon saison 3 sur CBS et E4

La saison 3 de Young Sheldon est diffusée depuis septembre 2019 aux États-Unis et depuis avril 2020, nous commençons enfin à atteindre les derniers épisodes.

Le 16 avril a apporté l’épisode 20 aux téléspectateurs aux États-Unis et il voit Sheldon faire un voyage chez le dentiste, ce qui s’avère être une expérience assez traumatisante.

Pour les fans britanniques, l’épisode 20 devrait arriver sur E4 le 30 avril.

Qui joue le dentiste dans A Baby Tooth et le dieu égyptien de la connaissance?

Comme beaucoup, le Dr Bowers trouve Sheldon un peu intense, surtout lorsque l’enfant génie rejette les offres de médicaments antidouleur avant de se faire tirer les dents.

L’acteur canado-américain de 60 ans (qui aura bientôt 61 ans le 22 avril), Ryan Stiles, a été une présence constante sur les écrans de télévision depuis ses débuts d’acteur en 1985.

Ryan Stiles: Films et TV

Depuis ses débuts il y a 35 ans, Stiles est apparu dans 40 rôles d’acteur selon IMDb.

Sa première apparition est survenue dans l’épisode 6 de la 14e saison des Beachcombers qui a été diffusé en novembre 1985.

Depuis lors, les plus grands rôles de Ryan Stiles sont venus dans le genre de The Drew Carey Show et Two and a Half Men, alors qu’il a également contribué régulièrement à plusieurs itérations de Whose Line Is It Anyway?

Young Sheldon continue sur CBS et E4 jusqu’à la fin de la saison 3 en mai 2020.

