Qui joue le Dr Antonio dans Our Girl? Heart-throb Josh Bowman est un vétéran de Doctor Who! – HITC

Our Girl de BBC One a beaucoup changé au fil des ans grâce à un casting en constante évolution, mais qui est le nouveau venu, le Dr Antonio?

Our Girl a été l’une des émissions les plus populaires de BBC One ces dernières années avec des épisodes rapportant régulièrement des millions de téléspectateurs.

L’un des principaux arguments de vente de Our Girl est la composition en constante évolution des personnages que nous rencontrons et investissons.

Maintenant, après deux ans loin de nos écrans, Our Girl est de retour pour une quatrième série tant attendue et apporte avec elle l’une des plus grandes secousses de casting que nous ayons vues jusqu’à ce que Georgie Lane de Michelle Keegan soit rejoint par une foule de Nouveaux visages.

L’un des nouveaux acteurs les plus éminents de l’épisode 2 est le Dr Antonio, un nouveau personnage hunky pour lequel les fans sont déjà tombés amoureux.

Our Girl series 4 sur BBC One

Après la série 3 en deux parties, Our Girl est revenue sur nos écrans le 25 mars pour sa quatrième série tant attendue.

Non seulement Michelle Keegan revient en tant que Georgie Lane, mais la série est également la dernière de la série car elle quittera ses fonctions après le nouveau lot de six épisodes.

Mais alors que Michelle Keegan peut partir, une multitude de talents d’acteur se préparent à faire leurs débuts dans la série, y compris le nouveau médecin Mimi, joué par la star d’Ackley Bridge Amy-Leigh Hickman, ainsi qu’une sélection d’autres nouveaux visages, y compris un médecin américain, Antonio.

Qui joue le Dr Antonio dans Our Girl?

L’acteur jouant le Dr Antonio dans Our Girl est Josh Bowman.

Peu de choses avaient été révélées sur le Dr Antonio avant son apparition dans l’épisode 2, mais le médecin américain s’est clairement révélé populaire non seulement auprès des fans mais aussi de Georgie Lane de Michelle Keegan, car la paire semble avoir déjà tout à fait le lien.

L’acteur anglais de 32 ans jouant le Dr Antionio, Josh Bowman, est déjà sur la voie du jeu depuis un certain temps, mais il a commencé à jouer au rugby.

À l’âge de 18 ans, il a joué professionnellement, bien que brièvement, pour les Sarrasins avant de souffrir de deux blessures à l’épaule disloquées en l’espace d’un an, ce qui a entraîné sa libération et l’a vu se tourner vers l’action.

Josh Bowman: Films et TV

Les débuts d’acteur de Josh Bowman sont venus en 2007 quand il est apparu dans la série pour enfants Nickelodeon Genie in the House.

Depuis lors, Josh a continué à apparaître dans près de 20 rôles d’acteur, dont le summum ont inclus Time After Time, Doctor Who, où il est apparu dans l’épisode intitulé Rosa, et la série télévisée américaine Revenge, où il est apparu dans près de 80 épisodes dans ce qui est son plus grand rôle à ce jour.

Josh Bowman devrait jouer un rôle clé dans la série Our Girl 4 qui se poursuivra le mardi soir à 21 heures sur BBC One jusqu’à la fin de la série de six épisodes le 28 avril.

