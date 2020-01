Qui joue le père de Christine Keeler? La star de Waterloo Road se présente pour l’épisode 6 du procès de Christine Keeler! – HITC

L’acteur fait toute l’impression dans la finale de la série.

Le public se demande qui joue le père de Christine Keeler après un sixième épisode phénoménal.

Comme c’était bon!?

Le procès de Christine Keeler a maintenant atteint sa conclusion étonnante avec son sixième et dernier épisode. Cette superbe série a été créée par Amanda Coe et a donné au public un aperçu divertissant de l’affaire Profumo dans les années soixante. Compte tenu du casting, qui comprend Sophie Cookson (elle joue Christine Keeler), Emilia Fox (Valerie Profumo), Chloé Harris (Paula), Ellie Bamber (Mandy Rice-Davies) et Ben Miles (John Profumo), nous ne sommes guère surpris par comme c’était génial.

Les fans racontent l’histoire depuis dimanche 29 décembre 2019 sur BBC One, mais il y a eu beaucoup de surprises passionnantes en cours de route.

Jusqu’au tout dernier épisode, ils faisaient encore appel à de brillants interprètes pour faire bonne impression. Mettons en évidence l’un d’entre eux…

Le procès de Christine Keeler: Colin Keeler

Colin Keeler était le père de Christine.

Il a en fait abandonné la famille en 1945, laissant sa mère, Julie Ellen Payne, et son beau-père, Edward Huish, pour l’élever.

Colin abandonnerait plus tard le nom de Keeler en faveur de King. Il apparaît enfin dans l’épisode 6 du procès de Christine Keeler, promettant d’être là pour sa fille et l’encourageant à se confier à lui. Malheureusement, cela se termine par une nouvelle tragédie.

Après leurs retrouvailles choquantes, Colin décide de la tromper et vend son histoire aux journaux, détruisant complètement sa confiance et sa confiance en lui. Le temps qu’ils partagent est très engageant, mais qui le joue?

Qui joue le père de Christine Keeler?

Le père de Christine Keeler est joué par Neil Morrissey.

L’homme de 57 ans originaire de Stafford, en Angleterre, est surtout connu comme acteur, mais tout au long de sa carrière, il détient également des titres de comédien, homme d’affaires et chanteur.

Il est sur nos écrans depuis 1984, l’année où il est apparu dans le film The Bounty (il a joué le Matelot Matthew Quintal) et la série télévisée Juliet Bravo (Oliver).

Depuis lors, il a joué de nombreux rôles mémorables. Alors jetons un coup d’œil à certains…

Neil Morrissey assiste à la photocall Upfront Channel 5 2020 au St.Pancras Renaissance London Hotel le 19 novembre 2019 à Londres, en Angleterre.

Neil Morrissey: Films et séries télé

L’acteur a joué dans un large éventail de séries télévisées, notamment The Good Karma Hospital (il a joué Greg McConnell), Unforgotten (Peter Carr), Striking Out (Vincent Pike), Line of Duty (Morton), Grantchester (Harding Redmond), The Night Manager (Harry Palfrey), British Men Behaving Badly (Tony), Skins (Marcus Ainsworth) et plus encore.

Il est peut-être mieux connu pour avoir joué Eddie Lawson dans Waterloo Road.

Il convient également de noter qu’il a exprimé de nombreux personnages pour le spectacle emblématique pour enfants Bob the Builder!

Quant aux films, il a également joué dans Urban & the Shed Crew (Doc), Run for Your Wife (Gary Gardner) avec Danny Dyer, Clubbed (Simon), Triggermen (Pete Maynard) et Up ‘n’ Under (Steve).

Nous espérons que vous avez apprécié son apparition dans le procès de Christine Keeler.

