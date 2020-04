Qui joue le rôle de Adrian Pollock? Découvrez Trystan Gravelle qui veut devenir millionnaire? personnage – HITC

Le Quiz d’ITV raconte l’histoire de la controverse de la toux sur Qui veut être millionnaire mais qui est Adrian Pollock?

Qui veut gagner des millions? a complètement changé le paysage télévisuel à son arrivée en 1998.

Avant sa diffusion, l’émission qui a commencé sa vie sous le nom de Cash Mountain suivait les traces de The Generation Game, Play Your Cards Right et Bullseye où les concurrents se disputaient des prix similaires à une tasse de marque ou, s’ils étaient chanceux, un hors-bord.

Qui veut gagner des millions? changé tout cela en offrant un montant de prix qui change vraiment la vie.

À tel point que tous les passionnés de quiz du pays ont fait de leur mieux pour apparaître dans l’émission.

Comme on le voit dans ITV’s Quiz, un de ces passionnés de quiz était Adrian Pollock.

Quiz est arrivé sur ITV le lundi 13 avril et la série en trois parties arrivera tous les jours jusqu’au 15 avril.

La série fait suite à la controverse de la toux de 2001 qui a vu le major Charles Ingram gagner 1 000 000 £ par des moyens néfastes alors qu’un associé dans la foule toussait pour révéler la réponse.

Le scandale qui a suivi était à l’échelle nationale et est toujours référencé dans les itérations modernes de la série.

Adrian Pollock sur Qui veut devenir millionnaire?

Comme on le voit dans le drame d’ITV, Quiz, Adrian Pollock est le frère de Diana Ingram, l’une des figures centrales de la controverse contre la toux du millionnaire.

Pollock est très enthousiaste à l’idée de participer à l’émission et de tenter de gagner le prix d’un million de livres sterling.

Nous le voyons même construire sa propre première machine à doigt le plus rapide et accumuler d’énormes factures de téléphone en postulant pour l’émission.

Il a finalement fini par faire trois apparitions en tant que candidat à l’émission selon le site fandom Who Wants to Be a Millionaire, tandis que le drame d’ITV suggère qu’il est apparu sur Millionaire quatre fois.

Adrian est apparu sur Millionaire le 21 janvier, le 8 septembre et le 23 décembre de l’an 2000. La finale de ces apparitions l’a vu gagner 32 000 £ après avoir perdu le premier tour du doigt le plus rapide lors de ses deux premières apparitions.

Il est beaucoup plus tard dans le public lorsque sa sœur, Diana, a également remporté 32 000 £ lors de l’émission en avril 2001.

Qui joue Adrian Pollock dans le quiz?

Adrian Pollock dans Quiz est joué par Trystan Gravelle.

En plus du Quiz d’ITV, l’acteur gallois de 38 ans est apparu dans les films Anonymous, Beast, Utopia alors que son plus grand rôle à ce jour est sans doute venu dans la série télévisée M. Selfridge où il a joué Victor Colleano en 34 épisodes.

Le quiz, quant à lui, se poursuit sur ITV à 21 heures tous les jours jusqu’à ce que le troisième et dernier épisode soit diffusé le 15 avril.

