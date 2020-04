Qui joue le rôle de Dasha dans la série 3? Rencontrez l’actrice derrière le sévère mentor de Villanelle – HITC

Killing Eve de la BBC est enfin de retour sur nos écrans et nous présente une foule de nouveaux personnages, mais qui est l’actrice derrière Dasha?

Killing Eve est l’une des meilleures émissions de télévision depuis sa première apparition sur nos écrans en 2018.

L’un des plus grands domaines de la série qui a reçu des éloges est le fait que presque tous les personnages de la série sont des femmes et non seulement cela, mais ils sont si brillamment représentés par les écrivains et les acteurs.

Maintenant, en avril 2020, la série 3 de Killing Eve est enfin arrivée et nous présente une foule de nouveaux personnages.

Dasha, l’ancien entraîneur et mentor de Villanelle, est l’un des nouveaux ajouts clés, mais qui est l’actrice jouant ce nouveau personnage énigmatique?

Killing Eve série 3

La troisième série de Killing Eve a commencé le 13 avril sur BBC iPlayer ici au Royaume-Uni.

La nouvelle série continue l’histoire quelque temps après les événements de la série 2.

Après la confrontation à Rome, Eve est de retour à Londres et vit à Koreatown, souffrant toujours de la blessure par balle infligée par Villanelle qui, en attendant, vit maintenant en Espagne et espère s’installer dans la vie conjugale.

Cependant, c’est à son mariage où elle rencontre et l’invitée non invitée, Dasha, son ancienne formatrice et mentor.

Qui joue le rôle de Dasha dans Killing Eve?

Dasha, qui était une fois une espionne olympique devenue espionne, a brisé le mariage de Villanelle dans l’espoir de ramener son meilleur assassin dans le jeu.

L’actrice de 69 ans incarnant Dasha, Harriet Walter, est une vétérane de plus de 100 rôles d’acteur de cinéma et de télévision et, si ce n’était pas une prétention à la célébrité, c’est la nièce du regretté Sir Christopher Lee.

Dame Harriet Walter: Films et TV

Le premier des 106 rôles de film et de télévision de Harriet Walter est venu dans la mini-série de 1979 de la BBC Rebecca.

Depuis, elle est apparue dans des productions de grand nom et a joué des rôles tels que Sense & Sensibility, Atonement, Law & Order UK, Downton Abbey, Call the Midwife, The Crown et a même eu un petit rôle de camée dans Star Wars en 2015 : Le réveil de la force.

Ce sera extrêmement fascinant de voir comment Dasha de Harriet Walter s’intègre dans l’histoire de Killing Eve dans la saison 3, en particulier avec Villanelle qui semble si heureuse de la voir au mariage.

Killing Eve série 3 continue d’arriver sur BBC iPlayer le lundi jusqu’à ce que l’épisode final arrive le 1er juin ici au Royaume-Uni.

