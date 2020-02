Qui joue le rôle de Julie Mugford? Rencontrez l’actrice qui joue dans White House Farm – HITC

Jetons un coup d’œil à l’actrice qui joue un personnage clé dans la série ITV White House Farm

White House Farm est un nouveau drame pour ITV en 2020. La série est basée sur l’histoire vraie du meurtre de cinq membres de la famille en 1985.

La série en six parties jette un regard nouveau sur ce qui s’est passé dans la nuit d’août 1985. Des recherches, des récits et des interviews se sont construits sur l’image qui existe aujourd’hui, tandis que le meurtre présumé purge encore une peine de prison.

La série a débuté sur ITV à partir du 8 janvier 2020 et se poursuivra jusqu’au 12 février. Il a reçu 91% sur Rotten Tomatoes.

Le casting de White House Farm comprend Freddie Fox et Cressida Bonas. Alors, qui joue Julie Mugford?

Qui joue Julie Mugford dans White House Farm?

Le rôle de Julie Mugford est joué par l’actrice Alexa Davies. Née à Rhyl, au Pays de Galles, le 18 août 1995, Alexa a 24 ans.

L’actrice galloise est surtout connue pour avoir joué le rôle d’Aretha dans la série télévisée Raised by Wolves. Elle a également joué Kate dans les séries 2 et 3 de Detectorist ainsi que Yvonne dans la série Cradle to Grave en 2015.

En 2018, Alexa a joué «la jeune Rosie» dans Mamma Mia! Here We Go Again avec Meryl Streep, Pierce Brosnan et plus encore.

Suivez Alexa sur Instagram (@alexalaura) où elle compte environ 49 000 abonnés.

Qui était Julie Mugford?

Julie Mugford est un personnage clé des événements qui ont eu lieu à la Ferme de la Maison Blanche.

Elle était la petite amie de Jeremy Bamber – l’homme accusé du meurtre de sa famille.

C’est principalement parce que Julie a changé sa déclaration à la police que l’affaire a été examinée et que Jeremy a été condamné à une peine minimale de 25 ans de prison en 1986.

