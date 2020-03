Qui joue le rôle de Prof in Our Girl? Le vétéran des Hollyoaks, Nico Mirallegro, rejoint le drame militaire de la BBC – HITC

Our Girl de BBC One est de retour sur nos écrans et présente plusieurs nouveaux membres de la distribution.

Our Girl a été l’une des émissions les plus populaires de BBC One ces dernières années avec des épisodes rapportant régulièrement des millions de téléspectateurs.

L’un des principaux arguments de vente de Our Girl est la composition en constante évolution des personnages que nous rencontrons et investissons.

Maintenant, après deux ans loin de nos écrans, Our Girl est de retour pour une quatrième série tant attendue et apporte avec elle l’une des plus grandes secousses de casting que nous ayons vues jusqu’à ce que Georgie Lane de Michelle Keegan soit rejoint par une foule de Nouveaux visages.

L’un des nouveaux acteurs les plus en vue de l’épisode 1 est Prof, une nouvelle recrue de 2 Section, mais qui le joue?

Our Girl series 4 sur BBC One

Après la série 3 en deux parties, Our Girl est revenue sur nos écrans le 25 mars pour sa quatrième série tant attendue.

Non seulement Michelle Keegan revient en tant que Georgie Lane, mais la série est également la dernière de la série car elle quittera ses fonctions après le nouveau lot de six épisodes.

Mais alors que Michelle Keegan peut partir, une multitude de talents d’acteur se préparent à faire leurs débuts dans la série, y compris le nouveau médecin Mimi, joué par la star d’Ackley Bridge Amy-Leigh Hickman, ainsi qu’une sélection d’autres nouveaux visages, y compris un ancien professeur d’école , Prof.

Qui joue le rôle de Prof in Our Girl?

Prof est joué par Nico Mirallegro.

Les fans de longue date du feuilleton télévisé Hollyoaks de Channel 4 reconnaîtront sûrement Nico Mirallego en incarnant Barry «Newt» Newton dans plus de 200 épisodes de la série entre 2007 et 2010.

Nico Mirallegro, qui est actuellement âgé de 29 ans, est né dans la ville de Heywood, dans le Grand Manchester, près de Rochdale.

Le père de Nico est italien tandis que sa mère est irlandaise. En plus d’avoir grandi dans le Grand Manchester, il a également passé du temps en Espagne avec son père après la séparation de ses parents et, par conséquent, peut parler italien et espagnol.

Selon un article de 2013 dans The Guardian, Nico «est tombé dans le jeu» après avoir suivi sa sœur, Claudia, dans des cours d’improvisation qui ont finalement conduit Nico à s’inscrire à la Manchester School of Acting.

Nico Mirallegro: Films et TV

Nico Mirallegro a fait ses débuts d’acteur sur le feuilleton Channel 4 Hollyoaks alors qu’il n’avait que 16 ans.

Au cours des 13 années qui ont suivi, Nico a continué à apparaître plus de 35 rôles d’acteur à ce jour.

Les plus importants ont été enregistrés dans Upstairs Downstairs, The Village, le film The Habit of Beauty et la série en cours Penance de Channel 5.

Pendant ce temps, Our Girl, avec Nico Mirallegro en tant que Prof, continue sur BBC One le mardi soir à 21h jusqu’à la fin de la série de six épisodes le 28 avril.

