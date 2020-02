Qui joue le rôle de Reggie dans Call the Midwife? Le favori des fans, Daniel Laurie, continue de s’améliorer! – HITC

Nous nous attendons à le voir apparaître sur de nombreux autres succès dans les années à venir.

C’est de retour, mais qui joue Reggie dans Call the Midwife?

Quelle série!

Jusqu’à présent, le neuvième lot d’épisodes a fait le bonheur des fans. Cette année, nous avons déjà eu droit à de nouveaux drames élaborés par des experts, mais parfois vous ne pouvez tout simplement pas battre de retrouver des visages amicaux et familiers.

Créée par Heidi Thomas et basée sur les mémoires de Jennifer Worth, cette série télévisée d’époque se concentre sur les sages-femmes travaillant à Londres dans les années 1950 et dans les années 1960. Depuis 2012, le public n’a pas pu en avoir assez!

Au début, une distribution d’ensemble nous a accompagnés jusqu’en 1957, et depuis lors, nous avons grandi et suivi ces personnages à travers tant de choses, en faisant la chronique des années.

De toute évidence, tous les personnages bien-aimés n’étaient pas là dès le début. Certains se sont joints plus tard, mais néanmoins, ils sont tout aussi aimés que les principaux acteurs…

Qui joue le rôle de Reggie dans Call the Midwife?

Reggie dans Call the Midwife est interprété par Daniel Laurie.

Call the Midwife possède tellement de merveilleux talents d’écran et Daniel a prouvé qu’il était là-haut avec les meilleurs.

L’acteur phénoménal – qui est caché au milieu des années vingt – s’est cimenté comme un favori des fans au fil des ans, ayant été dans la série depuis la saison 6.

Depuis lors, sa performance a suscité tant d’éloges, en particulier sur les réseaux sociaux, avec un utilisateur de Twitter tweetant en décembre 2019: «J’adore Reggie on Call the Midwife. Il est l’un des hommes les plus forts, les meilleures âmes, dépeint à la télévision. Il se trouve qu’il a le syndrome de Down et tout ce qu’il apporte à son personnage, chaque épisode, me rend émotionnel car il est un superbe acteur. Plus de représentants du syndrome de Down, s’il vous plaît!

Daniel Laurie: Films et séries télé

Selon IMDb, Daniel est apparu pour la première fois sur des écrans en 2016 dans la série télévisée Stella. Il joue le rôle de Jamie dans un certain nombre d’épisodes de la comédie dramatique, ce qui vaut vraiment la peine d’être vérifié.

Ensuite, c’est la Sage-femme!

Comme vous le savez, il travaille sur la série depuis quelques années maintenant.

Il a également récemment joué dans la série très appréciée Vera avec Brenda Blethyn! Si vous vous rendez sur son Twitter, il y a du bon contenu là-bas (voir le post ci-dessous).

Ce n’est pas tout, car il a également prêté ses talents au pilote TV 2020 pour une adaptation de The Dark Tower de Stephen King (il joue Sheemie), ainsi que de la série dramatique Finding Alice (Zack).

Daniel Laurie s’ouvre

Comme l’a souligné Lynn News, Daniel a parlé de ses expériences de travail dans la série: «J’ai adoré jouer à Reggie et montrer à tout le monde tout ce que des gens comme Reggie et moi pouvons apporter à la vie des autres.»

Il a poursuivi: «J’adore être acteur et je le recommanderais certainement comme travail, ils disent que tout ce que vous avez à faire est de parler, mais la plupart du travail acharné vient avant l’audition. La préparation est vitale, la préparation est tout, soyez prêt… J’ai dû travailler dur pour apprendre mes lignes, rendre mon discours plus clair et mon corps plus fort, mais quand je suis acteur, je suis apprécié, quand j’agis, je suis le même que tout le monde. “

Des trucs inspirants!

Dans d’autres nouvelles, qui est la star de The Stranger Brandon Fellows?