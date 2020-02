Qui joue le rôle de Sheila dans Cold Feet? Sally Rogers n’est pas étrangère à la comédie! – HITC

Cold Feet a accueilli un vieil acteur pour son dernier épisode.

Le cas des Cold Feet d’ITV est étrange.

Le spectacle a été lancé pour la première fois en 1998 et juste au moment où il atteignait le sommet de sa popularité en 2003, il a pris une fin assez soudaine.

C’était jusqu’en 2016 quand ITV a ramené le drame comique très apprécié, la plupart des éléments de la série restant inchangés pour la plupart.

Quelque chose qui est très important dans la série relancée est une multitude de problèmes de santé affectant Jen et sa famille, dont le dernier laisse sa mère, Barbara, au lit au début de l’épisode 4 avec Jen débattant de savoir si sa sœur Sheila devrait ou non savoir.

L’histoire de l’épisode 4

Après la fin de l’épisode 3, les fans sont laissés sur le bord de leur siège, l’épisode 4 ne perd pas de temps à tirer sur les cordes des fans.

L’aggravation de l’état de Barbara incite Jen à retrouver sa sœur, Sheila, mais le chagrin, plutôt que de les réunir, semble plus susceptible de les déchirer.

Pendant ce temps, la blessure à la cheville d’Adam le pousse à passer un peu de temps loin du travail et la nouvelle entreprise de David lui donne l’impression d’être un poisson hors de l’eau.

Qui joue Sheila?

Dans Cold Feet, Sheila est jouée par l’actrice née dans le Cheshire, Sally Rogers.

Née en 1964, Sally Rogers a commencé à jouer à l’âge de 20 ans et a travaillé au Royal National Theatre avant de faire ses débuts à l’écran en 1991.

Sa première apparition à l’écran est venue dans un rôle mineur dans le film A Demon in My View avant de se lancer dans une carrière impressionnante depuis avec sans doute son plus grand rôle à venir dans The Bill où elle est apparue dans plus de 170 épisodes.

Dans quoi d’autre Sally Rogers était-elle?

Après avoir fait ses débuts d’actrice en 1991, il n’a pas fallu longtemps pour que d’autres rôles lui parviennent.

En 1992, Sally a fait sa première apparition sur The Bill, un spectacle auquel elle reviendrait plusieurs fois, avec son dernier passage, jouant Jo Masters, accumulant plus de 170 apparitions d’épisodes.

Cold Feet n’est pas non plus la première fois que Sally travaille aux côtés de James Nesbitt, car la paire a partagé un certain temps dans la série Murphy’s Law.

Malgré le caractère dramatique de Sheila dans Cold Feet, Sally Rogers n’est pas étrangère à la comédie et est apparue aux côtés de Matt Lucas et David Walliams dans leur série Little Britain et Come Fly with Me.

Cold Feet continue à 21h le lundi 10 février sur ITV.

